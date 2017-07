Alvaro Morata, Real Madrid - LaPresse

MORATA AL MILAN CALCIOMERCATO, 70 MILIONI E INGAGGIO ESAGERATO: ROSSONERI VICINI AL NUOVO COLPO – Il calciomercato estivo di casa Milan non vuole assolutamente trovare la parola fine. Dopo gli arrivi di Biglia e Bonucci, in quel di via Aldo Rossi si punta ora ad assicurarsi l’ultimo importante tassello per completare lo scacchiere iniziale, la famosa prima punta. Obiettivo del duo Fassone-Mirabelli, accaparrarsi un bomber di razza, un centravanti che possa rifornire il reparto più avanzato con almeno 20/30 gol stagionali. Nelle ultime ore il nome più caldo in tal senso sembrerebbe essere quello di Alvaro Morata, centravanti del Real Madrid, già ex Juventus. Il calciatore della nazionale spagnola non ha vita facile fra le fila delle Merengues, avendo davanti un certo Karim Benzema, e di conseguenza starebbe guardandosi attorno. Anche i campioni d’Europa si dicono disposti a cederlo per una cifra che sia vicina ai 70 milioni di euro.

E stando a quanto riferisce stamane La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo sul piatto proprio tale cifra, e l’accordo sarebbe vicino. Per convincere il giocatore ci sarebbe pronto un assegno da 10 milioni di euro netti a stagione, ancor di più di Bonucci, e non è da escludere che possano essere aggiunti altri due milioni di bonus, l’ingaggio che il giocatore ormai da tempo chiede. A favorire l’operazione, due elementi importanti. Prima di tutto Leonardo Bonucci avrebbe già contatto il suo ex compagno di squadra, per provare a convincerlo a raggiungerlo a Milanello. Secondariamente, la moglie dell’attaccante, Alice, italianissima, spinge per il ritorno a Milano. Un’operazione quindi realmente fattibile, che se confermata porterebbe a circa 300 milioni di euro l’esborso totale del club di via Aldo Rossi in questa estate a dir poco calda. Sicuramente Morata rappresenterebbe un innesto importante, con il supporto di Chalanoglu e Suso/Bonaventura sulle fasce, e con l’aggiunta del talentuoso André Silva come riserva di extra lusso.

