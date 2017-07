Manolas, Roma - LaPresse

MANOLAS ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO ROMA: PRONTI 40 MILIONI DI EURO – Fase di calciomercato frenetica quella che sta vivendo in questi giorni la Juventus. Il club bianconero sta infatti ricercando diversi profili da innestare in rosa, a cominciare dal difensore centrale. La partenza shock di Leonardo Bonucci, trasferitosi negli scorsi giorni a Casa Milan, obbliga i campioni d’Italia in carica ad intervenire per appunto rafforzare il reparto più arretrato. Molti i nomi accostati ai colori bianconeri nelle ultime ore, ma quello più caldo sembrerebbe essere Kostas Manolas. Il nazionale ellenico pare sia il preferito di Beppe Marotta, che in base a quanto racconta stamane La Repubblica, avrebbe già contattato direttamente il direttore sportivo giallorosso Monchi. Quest’ultimo non avrebbe chiuso la porta a doppia mandata, aprendo invece ad una partenza del proprio giocatore, in cambio però di un assegno adeguato. Pare che la richiesta dei capitolini sia di 40 milioni di euro, una cifra che la Juventus ha a disposizione nelle proprie casse proprio dopo la partenza di Bonucci: sono attese importanti novità nelle prossime ore.

MANOLAS ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO ROMA: BIANCONERI IN AGGUATO, MA I GIALLOROSSI LO VOGLIONO BLINDARE – La Juventus utilizzerà questa fase del calciomercato per individuare un nuovo rinforzo in difesa. La cessione a sorpresa di Bonucci, sbarcato ufficialmente al Milan negli scorsi giorni, obbliga infatti i campioni d’Italia ad assicurarsi un innesto di qualità per il reparto più arretrato. Del resto non sarà facile sostituire il nazionale azzurro, anche perché Rugani e Benatia, i due panchinari della scorsa stagione, non regalano ancora quelle garanzie ricercate da Allegri. La società di corso Galileo Ferraris aveva inizialmente pensato al giovane Caldara, ma il ragazzo resterà all’Atalanta per un’altra stagione come da accordi già sottoscritti mesi fa. Ecco che quindi l’amministratore delegato Beppe Marotta si sta guardando attorno in cerca di valide alternative, e il nome caldo sembrerebbe essere quello di Kostas Manolas, nazionale greco di proprietà della Roma.

L’operazione è però tutt’altro che semplice, per svariati motivi. Prima di tutto il patron James Pallotta ha affermato senza troppi giri di parole che il giocatore non lascerà Trigoria, e lo stesso dovrebbe infatti rinnovare a breve il proprio contratto (scadenza attuale 30 giugno del 2019), con ingaggio ritoccato verso l’alto. Secondariamente, la Lupa ha già ceduto Antonio Rudiger al Chelsea, e disfarsi in pochi giorni del cuore della difesa non è una mossa troppo intelligente. Terzo, i tifosi giallorossi sono già in subbuglio proprio per le molteplici cessioni e l’addio di Francesco Totti, e perdere un altro pezzo da novanta rischierebbe di far esplodere la contestazione a livelli esagerati. Trattativa difficilissima quindi, con la Juventus che probabilmente un tentativo concreto lo farà, conscia però che Manolas difficilmente lascerà la capitale, soprattutto per trasferirsi in una concorrente diretta come appunto il club bianconero.

