Alashkert-BATE Borisov/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Champions League 2018: diretta Alashkert-BATE Borisov

DIRETTA ALASHKERT-BATE BORISOV: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, RITORNO) - Alashkert-Bate Borisov è uno match di oggi alle ore 18.00, una delle partite che apriranno il programma delle gare di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. La gara è diretta dall'arbitro slovacco Peter Kralovic. I campioni d'Armenia nel match d'andata sono riusciti a dare più filo da torcere del previsto ai campioni di Bielorussia, che vantano negli ultimi anni un'ampia esperienza nella fase a gironi delle principali competizioni europee.

Dopo aver eliminato gli andorrani del Santa Coloma nel primo turno preliminare, l'Alashkert è riuscito a uscire indenne dalla Borisov Arena centrando per giunta un preziosissimo pareggio, uno a uno con un autogol di Rios che ha costretto il Bate a veder sprecato il vantaggio ottenuto a fine primo tempo grazie ad una rete dello stesso Rios. Una vera e propria beffa per il Bate Borisov che ha forse un po' sottovalutato l'impegno, considerando che in coppa di Bielorussia contro il modesto Neman Agro aveva vinto in scioltezza cinque a uno e forse pensava di poter far valere un maggiore tasso tecnico rispetto agli avversari.

E invece il Bate si ritrova a dover giocarsi la qualificazione al terzo turno preliminare di Champions League in Armenia, contro una squadra dura a morire e capace di affrontare al massimo della determinazione l'impegno europeo. Dallo scorso novembre ad oggi l'Alashkert d'altronde ha perso una sola partita ufficiale, nel campionato nazionale a marzo contro il Gandzasar, e sembra in grado di confermare anche in Europa i progressi compiuti come squadra.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo al Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan, in Armenia. L'Alashkert dovrebbe schierare Beglaryan tra i pali, l'ucraino Khovbosha sul versante destro della difesa e Daghbashyan sulla fascia sinistra, mentre i tre centrali della retroguardia saranno i serbi Stojkovic e Jablan oltre Voskanyan. Veranyan ed Artur Yedigaryan saranno impiegati come centrali di centrocampo, mentre Dashyan coprirà la corsia laterale sinistra e Artak Yedigaryan quella di destra, In attacco Manasyan confermato nel ruolo di unica punta.

Risponderà il Bate Borisov con Scherbitsky estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro composta dalla destra a fascia sinistra da Rios, Polyakovv, dal serbo Milunovic e da Zhavnerchik. Kendysh e Dragun saranno i centrali di centrocampo mentre il montenegrino Ivanic, Gordejchuk e il capitano Stasevich sosterranno l'azione offensiva dell'unica punta Signevich, che sul fronte offensivo dovrebbe vincere ancora il ballottaggio con il finlandese Tuominen.

Il Bate Borisov resta favorito per la qualificazione al terzo turno preliminare di Champions League, ma in Armenia dovrà scendere in campo una squadra con un altro piglio: il tecnico Yermakovich che ha sicuramente annotato cosa non ha funzionato nel suo 4-2-3-1. L'Alashkert, guidato in panchina dall'armeno Khashmanyan, avrà una grossa opportunità: l'arcigno 4-5-1 del match d'andata potrebbe strappare il passaggio del turno ottenendo uno zero a zero casalingo.

Quote: snai.it propone il segno 1 per la vittoria dell’Alashkert a 5,50, il segno X per il pareggio a 3,55 e il segno 2 per il successo esterno del BATE Borisov a 1,60. Under 1,65, Over 2,10, Gol 2,15 e NoGol 1,62. La partita di Champions League tra Alashkert e BATE Borisov non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamenti in tempo reale sul sito internet ufficiale www.uefa.com.

