Astana-Spartaks/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Astana-Spartaks (LAPRESSE)

DIRETTA ASTANA-SPARTAKS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - Astana-Spartaks è in programma oggi alle ore 16.00, ed è una sfida relativa al ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. La sfida sarà diretta dall'arbitro greco Charalambos Kalogeropoulos. Nella partita d'andata disputata allo Slokas Stadions di Jurmala, in Lettonia, l'Astana ha fatto valere i favori del pronostico che accompagnavano la squadra campione del Kazakhstan alla vigilia, sbancando il campo degli avversari in trasferta con una rete di Twumasi nell'ultimo quarto d'ora di gara.

Successo che porta ora in pole position l'Astana verso la qualificazione al terzo turno preliminare. Lo Spartaks ha giocato una partita coraggiosa, ma si è trovato di fronte una squadra comunque in ottima forma. Bisogna ricordare infatti che sia in Kazakhstan sia in Lettonia i campionato nazionali in estate sono in pieno svolgimento. L'Astana però ha vinto nove delle ultime dieci partite ufficiali disputate, perdendo solo il match di campionato dello scorso 31 maggio contro il Kairat Almaty.

Lo Spartaks Jurmala è andato invece incontro ad un rendimento decisamente più altalenante, perdendo anche in amichevole e pareggiando in campionato, anche se l'esordio in Coppa di Lettona prima dell'impegno europeo era stato decisamente incoraggiante, con una secca vittoria per due a zero contro il Grobina. La scena internazionale ha però ben altro spessore ed ora lo Spartaks è chiamato all'impresa in trasferta nello scontro tra due formazioni esponenti di due repubbliche dell'ex Urss.

Si giocherà all'Astana Arena e sono previste le seguenti formazioni: Astana in campo con Mokin tra i pali, Logvinenko al fianco del bosniaco Anicic al centro della difesa a quattro, con il bielorusso Shitov schierato in posizione di terzino destro e Shomko in posizione di terzino sinistro. L'altro bosniaco Grahovac partirà dal primo minuto nel terzetto di centrocampo al fianco dell'ungherese Kleinheisler e dell'altro bielorusso Maevskiy, mentre il ghanese Twumasi, match winner nella partita d'andata, affiancherà Muzhikov in posizione di trequartista sul fronte offensivo, alle spalle del congolese Kabananga che sarà confermato nel ruolo di unica punta.

Risponderà lo Spartaks Jurmala con Nerugals a difesa della porta alle spalle di una retroguardia a quattro con Slampe a destra, il bielorusso Pushnyakov a sinistra e Stuglis centrale assieme al croato Simunovic. A centrocampo spazio a Vardanjans, all'ucraino Habelok e a Kazacoks, mentre l'uzbeko Ibragimov sarà la punta centrale nel tridente offensivo, affiancato dal russo Kozlov e dal capitano Gauracs che ha iniziato la sua carriera nella Primavera dell'Ascoli. 4-3-2-1 ad 'albero di Natale' per l'Astana allenata dal bulgaro Stoilov, 4-3-3 per lo Spartaks Jurmala guidato in panchina dal polacco Zub.

La partita d'andata è stata molto equilibrata ma l'Astana, forte della maggior esperienza internazionale, ha saputo piazzare la zampata decisiva. Quote: snai.it propone il segno 1 per la vittoria dell’Astana a quota 1,14, quindi nettamente favorito, poi il segno X per il pareggio a 7,50 e il segno 2 per il successo dello Spartaks Jurmala a quota 14,25. La partita di Champions League tra Astana e Spartaks Jurmala non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamenti in tempo reale sul sito internet ufficiale www.uefa.com.

