Buducnost-Partizan/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA BUDUCNOST-PARTIZAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - Buducnost-Partizan Belgrado, diretta dall'arbitro israeliano Rei Reinschreiber e in programma oggi alle ore 20.45, sarà un derby dell'ex Jugoslavia nel programma delle gare di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018. Sfida che dopo il match d'andata ha già preso un indirizzo ben preciso, con il due a zero dei più esperti serbi sulla formazione campione del Montenegro.

Le formazioni esponenti del calcio slavo spesso hanno insegnato, però, che ogni tipo di ribaltamento di risultato è possibile, anche se il Partizan sin dalla vigilia di questa doppia sfida partiva coi favori del pronostico. E' stato l'ultimo club a partecipare alle fasi a gironi delle competizioni UEFA, sia Champions sia Europa League, neanche i cugini della Stella Rossa ci sono riusciti in tempi recenti, e nel match d'andata i gol di Djurdjevic e Leonardo, entrambi realizzati nella ripresa, hanno messo in chiaro una superiorità abbastanza evidente.

I montenegrini hanno vinto davvero all'ultimo respiro il loro campionato nella scorsa stagione, chiudendo con un appassionante arrivo a tre a pari punti. La prova allo stadio Partizan di Belgrado è stata agonisticamente valida, ma rimontare uno zero a due è sempre un'impresa impervia e la strada per il terzo turno preliminare di Champions League sembra davvero tutta in salita per il Buducnost, anche se lo spirito visto a Belgrado è stato sicuramente quello giusto per vedere una sfida combattuta anche al ritorno.

Si giocherà allo Stadion Pod Goricom di Podgorica e scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Buducnost schiererà un undici titolare completamente di nazionalità montenegrina, con Mijatovic tra i pali, Raspopovic sulla corsia laterale di destra in difesa e Tucevic come esterno mancino, mentre Mitrovic e Simovic si muoveranno come centrali. Il terzetto di centrocampo sarà composto da Hocko, Pejakovic e Mirkovic, mentre in attacco partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo Nikac, Terzic e Vlaisavljevic.

Risponderà il Partizan Belgrado col portiere Kljajic alle spalle dei due difensori centrali Ostojic e Cirkovic, mentre il capitano Vulicevic sarà impiegato in posizione di terzino destro e Miletic in posizione di terzino sinistro. Kosovic e il brasiliano Everton Luiz saranno i vertici arretrati di centrocampo, alle spalle del camerunese Tawamba, del montenegrino Jankovic e di Mihajlovic, avanzati di supporto all'unica punta di ruolo della formazione serba, ovvero Djurdjevic.

Per quanto riguarda lo scontro tattico, si dovrebbero rivedere i moduli già messi in mostra dalle due squadre nella partita di andata. 4-3-3 per il Buducnost allenato dal serbo Kaziz, mentre Djukic risponderà con un Partizan Belgrado schierato con il 4-2-3-1. I serbi avranno il vantaggio di poter far girare il pallone nella maniera a loro più congeniale e gestire così al meglio il vantaggio, ma nella storia del calcio le squadre slave spesso si sono dimostrate inadatte a questo compiuto, e dunque ancora tutto più potenzialmente accadere.

I bookmaker sembrano comunque ormai abbastanza sbilanciati riguardo l'eventualità che il Partizan faccia sua anche la partita di ritorno, quotando 1.68 con Betclic la vittoria serba, e 4.50 la vittoria montenegrina e 3.75 l'eventuale pareggio secondo le quote Bwin.

Buducnost-Partizan Belgrado, martedì 18 luglio alle ore 20.45, non si potrà seguire in diretta tv solo grazie alle informazioni utili sul sito uefa.com, mentre non sarà prevista nemmeno una diretta streaming video del match visibile in Italia visto che su Premium saranno disponbili soltanto i prossimi turni.

