Cassano ai tempi della Sampdoria - LaPresse

CASSANO SI RITIRA DIRETTA CONFERENZA STAMPA: QUALI SONO LE MOTIVAZIONI? LASCIA VERONA PER “NOSTALGIA” – Notizia shock nel mondo del calcio arrivata soltanto pochi minuti fa: Antonio Cassano lascia il mondo del calcio. Il calciatore, che lo scorso 10 luglio aveva firmato un contratto annuale con l’Hellas Verona, ha infatti già deciso di abbandonare gli scaligeri per la nostalgia di casa. Pare infatti che l’attaccante di Bari Vecchia non sia riuscito a sostenere la lontananza dalla propria famiglia, che si trova in Liguria, e di conseguenza abbia deciso di gettare la spugna. Resta da capire se si tratti di un addio definitivo al calcio giocato, o semplicemente di un addio al club veneto, magari in attesa di trovare una sistemazione più vicina ai propri cari, fatto sta che orma la scelta sembrerebbe essere stata presa. Il quadro della situazione sarà decisamente più chiaro fra circa un’ora, quando lo stesso Cassano parlerà in conferenza stampa per spiegare il suo malcontento, facendo quindi capire se sarà un vero e proprio ritiro, o se sarà semplicemente una pausa di riflessione, in attesa di una proposta a lui più congeniale.

CASSANO LASCIA IL CALCIO? SI RITIRA PER “NOSTALGIA”: FANTANTONIO DICE GIÀ ADDIO ALL’HELLAS – Clamorosa decisione di Antonio Cassano. Il centravanti italiano, che soltanto otto giorni fa aveva firmato il suo nuovo contratto con l’Hellas Verona, ha deciso di tornare sui suoi passi lasciando gli scaligeri. Non si tratta di un semplice addio alla compagine gialloblu, bensì al calcio, e di conseguenza si tratterebbe di un vero e proprio ritiro. Stando ad alcune fonti molto vicine al giocatore, riportate poi da vari organi di informazione, a cominciare da La Gazzetta dello Sport, il 35enne di Bari Vecchia avrebbe preso questa drastica quanto scioccante decisione per motivi familiari. Pare che lo stesso Cassano avesse una profonda nostalgia di casa al punto da tormentarlo fino a fargli prendere questa scelta di dire addio al calcio. E pensare che lo scorso 10 luglio era sorridente quando posava con la maglia del Verona.

Il pubblico scaligero aveva accolto con grande gioia l’arrivo del fantasista barese, a cui si era aggiunta la firma di Alessio Cerci, e già pregustava un tridente da urlo con Giampaolo Pazzini. Nelle prime due amichevoli, inoltre, FantAntonio si era messo in mostra in maniera positiva, con grandi giocate di classe che l’hanno sempre contraddistinto, e assist pregevoli nei confronti dei nuovi compagni di squadra. Insomma, c’erano tutte le premesse per un bel matrimonio e una stagione interessante, ma poco fa la decisione shock che ha spiazzato tutti. A breve dovrebbe essere emesso un comunicato ufficiale da parte dello stesso giocatore e molto probabilmente anche dall'Hellas Verona, mentre alle ore 16:00 Cassano dovrebbe parlare in conferenza stampa davanti ai giornalisti per spiegare più nel dettaglio i motivi di tale decisione clamorosa.

