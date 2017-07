Marchetti, Lazio - LaPresse

CALCIOMERCATO SERIE A TRATTATIVE LIVE, SAMPDORIA VICINA A MERÈ, MARCHETTI RIMANE ALLA LAZIO – Nuova giornata caldissima per quanto riguarda il calciomercato estivo 2017. La nuova stagione si avvicina inesorabile, e di conseguenza le società della Serie A stanno cercando di muoversi in maniera più concreta per portare a termine nuove trattative. E’ il caso ad esempio della Sampdoria, che nelle ultime ore pare si sia avvicinata moltissimo a Jorge Merè. Si tratta di un difensore spagnolo molto giovane, classe 1997, già protagonista nel recente campionato europeo di calcio under-21 con la nazionale iberica. Punto fisso dello Sporting Gijon, avendo giocato 32 gare durante lo scorso campionato, secondo Alfredo Pedullà il ragazzo è davvero ad un passo dal vestire la casacca del club blucerchiato. Se tutto andrà come previsto, la Samp presenterà un assegno da 7 milioni di euro per avere il giovane di cui sopra, sbaragliando la concorrenza del Malaga.

Merè andrà quindi a sostituire Skriniar, recentemente ceduto all’Inter a titolo definitivo. Novità anche per quanto riguarda il calciomercato di casa Lazio. I biancocelesti non vendono solamente, ma stanno anche cercando di trattenere i propri pezzi pregiati. E’ il caso ad esempio dell’estremo difensore Federico Marchetti, il cui contratto scadrà al 30 giugno del 2018, esattamente al termine della prossima stagione. L’ex Albinoleffe sembrava prossimo all’addio ai laziali per trasferirsi in un club dove giocare titolare, ma in realtà rimarrà a Formello a dare il suo contributo quando serve. Nel frattempo il direttore sportivo Igli Tare sta comunque guardandosi attorno in cerca di un altro portiere, e fra i vari nomi sul taccuino vi sarebbero quelli di Lamanna, Consigli e Sorrentino. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti sulla questione “porta” di casa Lazio.

© Riproduzione Riservata.