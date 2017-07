Classifica Tour De France 2017/ La maglia gialla a Chris Froome, Aru sempre vicino (16^ tappa, oggi)

Chris Froome in maglia gialla (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017: LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (16^ TAPPA OGGI) –Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo il Tour de France 2017 riprende il via da le Puy en Velay, dove ai nastri di partenza vedremo ancora in maglia gialla l’alfiere del team Sky Chris Froome: il ciclista inglese infatti domenica è riuscito, nonostante qualche problema, a rimanere leader della classifica generale della Grande Boucle, registrando però solo un breve vantaggio dai suoi avversari e soprattutto da Fabio Aru. Giunti ormai alla 16^ tappa del Tour de France 2017 che porterà i ciclisti da La Puy en Velay a Romans sur l’Isère andiamo a controllare nel dettaglio le graduatorie di questa appassionante edizione della corsa gialla. Come detto il leader della classifica generale è ancora una volta Chris Froome, e ancora una volta alle spalle del britannico triste il nostro Fabio Aru, ora con 18 secondi di distacco. Dietro i due grandi sfidante per questa edizione del Tour de France 2017 troviamo Romain Bardet che registra però un ritardo di 23 secondi e che si tiene dietro a 29’ secondo dalla maglia gialla l’outsider Rigoberto Uran: chiude nella top five Daniel Martin a 1’ minuto e 12 secondi.

Nella top ten della graduatoria generale poi troviamo anche Mikel Landa (1’17”9, Simon Yates (2’02”), Louis Meintjes (5’06”), Alberto Contador (5’37”) e il nostro Damiano Caruso (6’05”). Nella 16^ tappa del Tour de France 2017 saranno previsti anche ben due Gran Premi di 3^ e 4^ categoria: non alture quindi eccessivamente dure da superare ma che potrebbero portare a qualche lieve cambiamento anche nella graduatoria riservata agli scalatori. Proprio in questa classifica il leader è ancora il francese Warren Barguil, in maglia a pois con 116 punti e seguito ben da lontano dal russo Primoz Roglic a quota 38 punti in graduatoria e dal belga Thomas De Gendt fermo a 36 punti.

Non dimentichiamo poi anche la classifica a punti, dove però il leader rimane ancora in maniera incontrastata Marcel Kittel:il tedesco della Quick Step infatti rimane saldamente in testa con 373 punti e registrando un vantaggio di ben 79 punti dal primo avversario, ovvero l’australiano Micheal Matthews: terzo gradino del podio invece per Andrè Greieal fermo a 187 punti nella graduatoria caratterizzata dall’iconica maglia verde. Ricordiamo poi che oggi alla partenza da Le Puy En Velay sarà ancora l’inglese Simon Yates a vestire la maglia bianca quale leader della classifica riservata ai giovani Under 25 del Tour de France 2017: 64H 42' 23'' il crono generale del ciclista della Orica Scott, che viene seguito da Meintjes a 3 minuti e 7 secondi, oltre che da Pierre Roger Latour che registra però un gap di 11 minuti e 39 secondi.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1. Chris Froome (Gbr, Sky) 2. Fabio Aru (Ita, Astana) a 18" 3. Romain Bardet (Fra, Ag2R-La Mondiale) a 23” 4. Rigoberto Uran (Col, Cannondale) a 29” 5. Daniel Martin (Irl, Quick Step Floors) a 1’12” 6. Mikel Landa (Spa, Team Sky) a 1’17” 7. Simon Yates (Gbr, Orica Scott) a 2’02” 8. Louis Meintjes (Rsa, UAE Team Emirates) a 5'09" 9. Alberto Contador (Spa, Trek-Segafredo) a 5’37 10. Damiano Caruso (Ita, BMC) a 6’05”

