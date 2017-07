De Sciglio, Milan - LaPresse

DE SCIGLIO ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO LIVE: 12 MILIONI AI ROSSONERI, ACCORDO AD UN PASSO – La Juventus è vicina alla chiusura di una nuova operazione di questo caldissimo calciomercato estivo. Se tutto andrà come previsto, a breve dovrebbe sbarcare a Torino Mattia De Sciglio, terzino della nazionale italiana di proprietà del Milan. Non si tratta di certo di una novità, visto che il rossonero sembra promesso alla Vecchia Signora ormai da mesi, fatto sta che nelle ultime ore le due società hanno raggiunto una bozza di accordo. Il Diavolo voleva 15 milioni di euro, mentre i campioni d’Italia in carica si spingevano fino ad un massimo di 10, tenendo conto che il contratto del ragazzo scadrà al 30 giugno del 2018. Alla fine è arrivato un accordo a metà strada, a 12 milioni di euro. De Sciglio si trova attualmente in Cina per la tournee asiatica con i rossoneri, ma a breve potrebbe lasciare il suo gruppo per trasferirsi negli Stati Uniti dove invece si trova la Juventus.

Una scommessa importante quella dei campioni d’Italia in carica, visto che De Sciglio negli ultimi anni non ha affatto brillato, in linea comunque con la mediocrità generale di casa Milan. Eppure sembrava che il classe 1992 fosse destinato ad una brillante carriera dopo un esordio in prima squadra, sotto la guida di Massimiliano Allegri, davvero da urlo. Il ragazzo poteva essere schierato ovunque, destra, sinistro e persino in mezzo alla difesa, regalando sempre prestazioni di livello assoluto. Peccato però che con il passare dei mesi lo stesso si sia perso, finendo per diventare più un problema per il Milan che una risorsa da sfruttare. Ora riabbraccerà il Conte Max, e quest’ultimo è fortemente convinto di poter ritrovare il De Sciglio di qualche anno fa. Tra l’altro il giocatore avrà l’arduo compito di non far rimpiangere Dani Alves, che ha rescisso il proprio contratto per poi firmare con i francesi del Paris Saint Germain. Una grande sfida quella per il rossonero, nonché per la stessa società torinese.

