Crotone-Moccone, Davide Nicola - La Presse

DIRETTA CROTONE MOCCONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Va in scena martedì 18 luglio l'amichevole Crotone-Moccone: si gioca alle ore 17 e sarà una sgambata utile per la formazione calabrese impegnata in una sorta di derby (siamo infatti in provincia di Cosenza). Torna in campo la squadra di Davide Nicola dopo il clamoroso epilogo della scorsa stagione con la salvezza raggiunta all'ultimo istante dell'ultima giornata. Tutti ricorderanno infatti l'impresa dei calabresi dati per spacciati a gennaio e in grado di compiere un vero e proprio miracolo.

Sarà molto interessante vedere come si proporrà la squadra rossoblù in questa stagione, con un anno in più di esperienza e anche qualche acquisto fatto per rinforzare la rosa. Il ritorno di Ante Budimir in attacco e l'acquisto dell'esterno Oliver Kragl dal Frosinone sicuramente danno la possibilità di avere delle alternative in più e regalano anche forza offensiva al club calabrese.

Naturalmente dopo aver centrato la salvezza, il Crotone è atteso alla replica: tutto lascia intendere che questa squadra possa ripetere la grande impresa dell'anno passato. Davide Nicola è stato confermato in panchina e questo è il primo segnale del voler dare continuità al progetto, come si era già visto lo scorso anno quando il tecnico piemontese, nonostante le voci di esonero, non aveva mai avuto il posto in discussione.

Anche il ritorno di Budimir, del quale abbiamo già parlato, è certamente positivo: in Serie B il croato era stato assoluto protagonista, a Genova ha vissuto un anno negativo e ha tanta voglia di riscatto. Dovrà essere lui a prendere il posto di Diego Falcinelli: impresa non facile viste le cose positive messe insieme dal perugino, ma ritrovando l'aria di "casa" Budimir potrebbe rappresentare il profilo ideale per andare a caccia della seconda salvezza consecutiva.

Il pronostico naturalmente è tutto a favore del Crotone che affronta i dilettanti del Moccone, squadra della frazione di Cosenza che ospita il ritiro della squadra di Davide Nicola; chiaramente quello che conterà non sarà il risultato della partita, ma il modo in cui gli squali sapranno muoversi sul campo, perchè il tecnico vorrà vedere progressi tecnici e fisici in vista di una lunga stagione che non è poi troppo lontana.

Purtroppo non potremo seguire la partita in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video; per avere informazioni utili sull'esito dell'amichevole, e tante curiosità legate al mondo del Crotone, sarà possibile consultare l'account Twitter ufficiale della società calabrese, all'indirizzo @FcCrotoneOff.

© Riproduzione Riservata.