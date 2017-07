Diretta/ Finale Nuoto di Fondo 10km: info streaming video-tv, ecco Ruffini e Vanelli (Mondiali Budapest)

Simone Ruffini e Federico Vanelli alle Olimpiadi di Rio (LaPresse)

DIRETTA NUOTO DI FONDO 10KM, IN ACQUA RUFFINI E VANELLI (MONDIALI BUDAPEST 2017)- Il nuoto di fondo torna protagonista ai Mondiali del nuoto di Budapest 2017 e con lui anche due italiani a cui oggi sono aggrappate le speranza di nuove medaglie per l’Italia: saranno infatti Simone Ruffini e Federico Vanelli a rappresentare il tricolore nella prova del 10 km maschile. Ma vediamo ora nel dettaglio il programma e l’orario di questa complessa gara. Il via sarà dato ufficialmente solo alle ore 10.00 di oggi martedì 18 luglio al lago Balaton, sede scelta dal cominciato organizzativo per le prove in acqua libere: qui la coppia italiana ha tutte le carte per puntare alle medaglie più preziose. Dopo i successi nel nuoto di fondo dei Mario Sanzullo nella 5 km maschile e il bronzo e il quinto piazzato di Arianna Bridi e Rachele Bruni nella prova femminile dei 10km femminili e i successi nei tuffi e nel sincro oggi l’Italia punta su Ruffini-Vanelli per accrescere la propria posizione nel medagliere. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA FINALE NUOTO DI FONDO 10 KM MASCHILE (da raiplay.it)

I nostri comune sono senza dubbio all’altezza delle aspettative: Simone Ruffini campione del mondo della prova dei 25 km alla precedente edizione di mondiali di nuoto 2015 a Kazan, negli ultimi mesi ha concentrato la sua preparazione propri sulla 10 km, confermandosi anche nella Coppa del Mondo del 2016. Con lui un altro elemento rodatissimo del panorama internazionale: Federico Vanelli, sta infatti vivendo una condizione fisica e psicologica davvero importante e il successo di Vieda in Argentina di solo poco fa potrebbe essere il segnale che il nuotatore di Lodi sia davvero giunto il momento della sua consacrazione mondiale. Ricordiamo che la prova della nuoto di fondo dei 10km maschile dove saranno protagonisti assoluto i nostri Simone Ruffini e Federico Vanelli sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 10.00 sul canale tematico Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: come è noto la tv nazionale ha garantito ampia copertura mediatica ai Mondiali di Nuoto a Budapest e perciò sarà confermata anche la diretta streaming video tramite il servizio gratuito raiplay. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale del torneo all’indirizzo www.fina-budapest2017.com per rimanere aggiornati sulla gara.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA FINALE NUOTO DI FONDO 10 KM MASCHILE (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.