Diretta/ Italia Brasile: info streaming video rai.tv, risultato live (Mondiali Budapest 2017, pallanuoto)

Diretta Italia Brasile (LaPresse)

DIRETTA ITALIA BRASILE: INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI BUDAPEST 2017. PALLANUOTO FEMMINILE) – Italia-Brasile è l’incontro di pallanuoto femminile in programma oggi martedì 17 luglio alle ore 21.30 alla Alfred Hajos di Budapest e valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di nuoto a Budapest. Secondo banco di prova per la nazionale azzurra di Fabio Conti: dopo aver superato agilmente il Canada nella prima giornata di competizione per 10-4, il Setterosa ora sarà impegnata con l’altra piccola del suo gruppo, ovvero la nazionale verdeoro, in attesa di affrontare le cinesi che potrebbero e ostacolare una qualificazione già certa al tabellone finale. Non a caso infatti l’Italia della pallanuoto semibuie (come quella maschile) è tra le favorite per una delle medaglie più preziose qui in Ungheria: ma per raggiungere la finale occorrerà andare passo passo e affrontare incontro per incontro con la solita carica delle nostre azzurre. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI ITALIA-BRASILE (da raiplay)

Come detto la partita che si prospetta questa sera appare abbastanza semplice per l’italia, che torna in piscina a seguito di un successo: nella sua storia infatti il Brasile della pallanuoto difficilmente ha raccolto soddisfazioni ai Mondiali e va ricordato che arriverà a questo incontro dopo una sonora sconfitta rimediata per 11-4 contro la Cina quarta partecipante del girone A dove sono state selezionate le due squadre oggi protagoniste. Dopo la sfida di oggi l’Italia affronterà la Cina dolo tra due giorni in quello che si presenta come lo sconto deciso per la qualificazione diretta.

La formula dei mondiale di Budapest infatti prevede l’acceso diretto ai quarti di finale solo per le prime di ogni girone, mentre le squadre classificatesi seconde e terze dovranno affrontare un ulteriore torneo preliminare, secondo incroci già stabili alla vigilia. Alla vigilia di questa 2^giornata della fase a gruppi del torneo la classifica vede però l’Italia seconda dietro alla compagine asiatica, appena più forte di un punto nella differenza reti: un nulla quindi che potrebbe venir immediatamente riscattato in vasca questa sera dal Setterosa di Conti, bronzo nell’edizione del 2015 a Kazan.

Ricordiamo poi che l’incontro tra Italia e Brasile di pallanuoto femminile sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha confermato un’ampia copertura per i Mondiali di nuoto in corso a Budapest: la sfida sarà quindi visibile a partire dalle ore 21.30 sul canale tematico Raisport al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video della partita tramite il servizio gratuito raiplay. Consigliamo infine di consultare il sito della federazione internazionale (www.fina.org) oltre che quello ufficiale della competizione (www.fina-budapest2017.com) e quello sella federnuoto (www.federnuoto.it) dove sarà possibile rimanere aggiornati sul risultato live e il tabellino dell’incontro.

© Riproduzione Riservata.