DIRETTA LIONE AJAX: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, QUOTE E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Lione-Ajax, prestigiosa amichevole estiva, si gioca martedì 18 luglio alle ore 21; le due società muovono i primi passi in una stagione che dovrà portare alla conferma delle ottime cose che entrambe hanno fatto vedere fino alla scorsa primavera. Entrambe hanno fatto molta strada in Europa e puntano a ripetersi, magari prendendosi anche qualcosa in più di quanto lasciato sul campo.

Le due compagini sono infatti fresche di un doppio incontro che sicuramente nessuno ha dimenticato. Sono state infatti le protagoniste di una delle due semifinali dell'Europa League con l'Ajax in grado di andare avanti grazie al 4-1 maturato all'andata ad Amsterdam e che il club francese non è riuscito a ribaltare al ritorno nonostante un'ottima prova e un secco 3-1. In finale poi i lancieri si sono però dovuti inchinare al Manchester United di José Mourinho che scendeva in campo tra l'altro senza la stella Zlatan Ibrahimovic'.

L'Ajax però ha salutato il suo allenatore Peter Bosz che è volato al Borussia Dortmund; il suo posto è stato preso da Marcel Keizer che guidava le formazioni giovanili e aveva fatto esperienza nel Cambuur. Il graditissimo ritorno di Klaas-Jan Huntelaar aggiunge peso specifico ad un attacco che potrebbe presto perdere anche Dolberg; a proposito di questo, i Lancieri hanno registrato gli addii pesanti di Davy Klaassen (Everton) e Kenny Tete, che peraltro si è trasferito proprio al Lione insieme a Bertrand Traoré, passato in Francia dopo essere rientrato al Chelsea.

Il Lione è nel pieno di una rivoluzione: sono partiti Lacazette, Tolisso e Gonalons che erano tre colonne portanti della formazione, in più Rachid Ghezzal è rimasto senza contratto e cerca una sistemazione. Le entrate per il momento latitano, ma sicuramente Bruno Génésio può ritenersi soddisfatto degli arrivi di Marcelo, difensore prelevato dal Besiktas, e soprattutto di Mariano Diaz, attaccante che è cresciuto nel Real Madrid e anche avuto le sue occasioni in prima squadra. Un giovane profilo sul quale lavorare, anche se naturalmente raccogliere l'eredità di Lacazette non sarà affatto semplice.

Le quote del match ci parlano di una gara equilibrata, ma che vede leggermente favoriti i padroni di casa transalpini. Infatti il segno 1 (vittoria Lione) è quotato a 2.10 da Bet365.it rispetto al 2.88 del 2 (vittoria Ajax). Il risultato più improbabile invece rimane il pareggio (segno x) a 3.40.

La partita amichevole tra Lione e Ajax non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistervi in diretta streaming video; potranno comunque essere seguiti gli aggiornamenti e le informazioni utili sugli account Twitter ufficiali di Lione (@OL) e Ajax (@AFCAjax).

