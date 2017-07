Diretta Milan-Borussia Dortmund/ Info streaming video e orario tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Milan-Borussia Dortmund (Foto LaPresse)

DIRETTA MILAN-BORUSSIA DORTMUND: INFO STREAMING VIDEO E TV (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) – Milan-Borussia Dortmund si gioca alle ore 19:20 locali, dunque le 13:20 in Italia, a Guanghzou: per le due squadre un’amichevole di lusso e il primo impegno nella International Champions Cup 2017, il torneo itinerante che ormai da tante estati ci accompagna e che vede la presenza di tante big che si sfidano in giro per il mondo, anche se poi – almeno da qualche tempo – una classifica finale e un vincitore non ci sono.

Sia come sia, per Vincenzo Montella dopo l’utile sgambata contro il Lugano che ha aperto la stagione rossonera è arrivato il momento di fare sul serio: il Borussia Dortmund è una squadra che parteciperà alla prossima Champions League e che dunque rappresenta un test serissimo per una squadra del tutto nuova. Il Milan è la grande regina del calciomercato: la nuova proprietà cinese ha fatto sul serio e, quando siamo soltanto a metà luglio, ha già chiuso dieci colpi in entrata, con nomi altisonanti tra cui quello di Leonardo Bonucci, strappato alla Juventus e già insignito della fascia di capitano. CLICCA QUI PER IL LIVE DI MILAN-BORUSSIA DORTMUND LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE

L’avversaria di oggi è un Borussia Dortmund rinnovato: l’allenatore non è più Thomas Tuchel ma quel Peter Bosz che ha raggiunto la finale di Europa League con un giovanissimo Ajax, e che dunque avrà anche il compito di far crescere i tanti giovani che nell’ultima stagione si sono messi in mostra nella Ruhr. Finora a Dortmund sono arrivati il difensore centrale Omer Toprak e il giovane e promettente centrocampista centrale Mahmoud Dahoud, oltre a Maximilian Philipp (attaccante) e al rientro di Neven Subotic, che era in prestito. Le cessioni sono solo quelle di Matthias Ginter e Sven Bender, almeno per ora; l’obiettivo è quello di tornare in Champions League e magari provare a contendere la Bundesliga al Bayern Monaco, mentre in Europa i quarti di finale potrebbero essere un traguardo realistico.

Le probabili formazioni: nel Milan non ci saranno ancora Bonucci e Lucas Biglia, che dovrebbero essere impiegati dalla prossima partita. Davanti a Gigio Donnarumma, probabilmente già in campo, avremo forse la linea a tre con Alessio Romagnoli affiancato a Paletta e Musacchio, mentre a centrocampo Abate prenderà il posto di Conti a destra con Ricardo Rodriguez dall’altra parte, in mezzo Montolivo distribuirà il gioco avendo in Kessié e Calhanoglu i suoi scudieri. Davanti, bisognerà rinunciare ad André Silva; Borini giocherà dal primo minuto con uno tra Bacca e Niang.

Nel Borussia Dortmund è facile pensare al 4-3-3: in porta Burki, Sokratis e Bartra a stringere con Piszczek e Schmelzer sulle corsie esterne. A centrocampo, aspettando Dahoud, Gonzalo Castro e Kagawa potrebbero essere i due interni con Rode da playmaker davanti alla difesa, davanti possibile l’utilizzo di Aubameyang che potrebbe giocare contro la sua futura squadra, Reus lo affiancherà da una parte mentre dall’altra è testa a testa tra Dembele, Pulisic e Schurrle.

La Snai ha previsto, tra le altre agenzie di scommesse, le quote per scommettere su questa partita: ci dicono che la vittoria del Milan – segno 1 – è data a 3,05 e dunque i rossoneri non sono favoriti, perché sulla vittoria del Borussia Dortmund la quota è invece di 2,15. Sarà di 3,55 volte la somma messa sul piatto la vincita in caso di pareggio (segno X).

Milan-Borussia Dortmund, come tutta la International Champions Cup 2017, sarà trasmessa in diretta tv sulla pay tv del digitale terrestre: appuntamento dunque su Premium Sport e Premium Sport HD, con la possibilità di assistere alla partita di Guanghzou anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

