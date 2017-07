Diretta/ Mondiali nuoto 2017: streaming video e tv, programma e orari (Budapest oggi 18 luglio)

Mondiali nuoto Budapest 2017: c'è il nuoto sincronizzato (LaPresse)

DIRETTA MONDIAL INUOTO BUDAPEST 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV: TUFFI, PALLANUOTO E NUOTO SINCRONIZZATO. PROGRAMMA, ORARI E FINALI (OGGI 18 LUGLIO) – I Mondiali nuoto 2017 a Budapest sono pronti a vivere un’altra grande giornata: quella di martedì 18 luglio sarà particolarmente importante perché vedrà la gara della 10 Km maschile in acque libere. Due gli italiani presenti alla gara che inizierà alle ore 10: Federico Vanelli e soprattutto Simone Ruffini, che in questa specialità aveva vinto l’oro alle Universiadi del 2011 e che negli ultimi Mondiali, quelli di Kazan, si è imposto nella 25 Km.

La distanza più che dimezzata forse non fa troppo al caso suo (era giunto settimo due anni fa), ma le possibilità di medaglia ci sono ovviamente tutte. Sempre alle 10 si aprirà con i preliminari dei tuffi femminili, piattaforma 10 metri: alle ore 15:30 avremo le semifinali, ma per la finale dovremo aspettare domani, nel tardo pomeriggio.

Qui le atlete che si presenteranno alla piattaforma sono tante, ma non sono presenti italiane; ci saranno invece a partire dalle 18:30, quando andrà in scena la finale dei tuffi misti 3 metri e 10 metri. La coppia azzurra è quella formata da Noemi Batki e Giovanni Tocci; sinceramente sperare di far meglio di cinesi, ucraini e russi può sembrare un esercizio complicato ma la speranza è sempre l’ultima a morire, di sicuro faremo il tifo per un grande risultato. L’altro evento che ci interessa da molto vicino riguarda il nuoto sincronizzato: alle ore 11, e fino più o meno alle 12:30, ci sarà la finale del programma tecnico a squadre.

L’Italia partecipa insieme a tante altre nazionali: anche in questo caso la medaglia non sarà affatto semplice. Sulla carta partiamo alle spalle di Russia, Cina e Ucraina con Spagna e Bielorussia – ma anche il Giappone – che sono avversarie davvero terribili; speriamo che le nostre ragazze facciano l’esercizio della vita, a livello europeo siamo già tra le migliori ma non è mai semplice districarsi in questo mondo – anche perché sicuramente la Russia rimane inarrivabile, e dunque toglie già di mezzo una medaglia (la più prestigiosa). Per il resto, il programma odierno ai Mondiali di nuoto è relativo alle partite di pallanuoto.

Martedì è il turno di quella femminile: siamo ancora nella fase a gironi e le gare in programma, con inizio alle ore 9:30, sono otto. Si parte con Stati Uniti-Spagna; nella sessione mattutina ci saranno anche Nuova Zelanda-Sudafrica, Giappone-Olanda e Grecia-Kazakhstan. L’Italia, che ha vinto all'esordio, sarà in vasca alle ore 21:30, ultima partita del giorno: avversaria il Brasile, mentre in precedenza ci saranno Australia-Russia, Cina-Canada e Francia-Ungheria.

La copertura in diretta tv dei Mondiali di nuoto Budapest 2017 sarà eccellente dato che è stata garantita sia dalla Rai sia da Eurosport: oggi l'appuntamento sarà principalmente su Rai due dove verranno trasmesse tutte le gare che porteranno all'attribuzione delle prime medaglie, con eventuali passaggi su Riasport in coincidenza con altri programmai del palinsesto. Sulla tv europea il canale di riferimento sarà Eurosport 2, visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video sarà dunque garantita sia dal sito www.raiplay.it gratuitamente per tutti, sia dai servizi Eurosport Player, Sky Go e Premium Play per i rispettivi abbonati.

