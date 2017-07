Diretta Napoli-Carpi/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni e risultato live (amichevole)

Diretta Napoli Carpi- LaPresse

DIRETTA NAPOLI-CARPI INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV: RISULTATO LIVE – Il Napoli torna in campo. A partire dalle ore 21:00 di questa sera, in diretta dallo stadio Briamasco di Trento, il club allenato da Maurizio Sarri affronterà il Carpi, squadra emiliana che milita in Serie B. Si tratta della prima vera sfida per il Napoli formato 2017-2018 in vista della prossima stagione, vista la qualità degli avversari. Fino ad oggi, infatti, i partenopei sono scesi in campo nella doppia “sgambata” contro Bassa Anaunia e Trento, ma affrontare i biancorossi che due anni fa erano in Serie A sarà tutt’altra cosa. Dal suo canto, invece, la squadra allenata da mister Calabro, si mostrerà al pubblico per la prima volta, avendo tra l’altro iniziato la preparazione estiva soltanto pochi giorni fa. Sarà quindi un’occasione interessante per vedere all’opera lo stato di forma del Napoli a praticamente un mese dal preliminare di Champions League, nonché il Carpi, fiducioso in vista della prossima stagione cadetta.

Fra le fila del club partenopeo potrebbe vedersi anche l’ultimissimo dei volti nuovi, leggasi Mario Rui. Il terzino destro ex Roma è stato ufficializzato dal Napoli pochi giorni fa, e chissà che Maurizio Sarri non lo getti subito nella mischia, per capire le sue potenzialità sulla corsia di sinistra al posto del nazionale algerino Ghoulam. Del resto il tecnico degli azzurri conosce bene Mario Rui, avendolo allenato ai tempi dell’Empoli pochi anni fa, e di conseguenza potrebbe dargli subito fiducia.

Fra i probabili volti nuovi anche il giovane gioiello Ounas, sbarcato dal Bordeaux nelle scorse settimane, e senza dubbio fra i più attesi in vista del campionato 2017-2018. La sfida contro il Carpi sarà anche occasione per vedere da vicino alcuni dei giocatori che non sono stati utilizzati con continuità la scorsa stagione e che potrebbero avere voglia di rivalsa. Fra le novità degli emiliani, invece, tanti giovani, come ad esempio i due calciatori prestati dall’Inter, leggasi Manaj e Radu. Gli emiliani si sono mossi con i piedi di piombo in questa prima metà del mercato, anche perché il nuovo ds e il nuovo dg sono stati annunciati solo un mese fa.

La sfida amichevole fra il Napoli e il Carpi, in programma questa sera a Trento a partire dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta sulle reti di Premium Sport. Tutti gli appassionati potranno seguire il match precisamente su Premium Sport 2 HD, quindi in alta definizione.

Ovviamente l’evento sarà fruibile anche su Premium Play, la piattaforma streaming riservata agli abbonati al digitale terrestre meneghino, sempre sintonizzandosi sul canale di cui sopra. Una gara visibile quindi attraverso il proprio smartphone, personal computer o eventualmente tablet. Tutti gli altri tifosi e appassionati potranno seguire gli aggiornamenti live sui social network di Carpi e Napoli, in particolare su Facebook e Twitter.

