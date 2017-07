Diretta Real Salt Lake-Manchester United/ Info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, risultato l

José Mourinho, tecnico United - LaPresse

DIRETTA REAL SALT LAKE-MANCHESTER UNITED INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Questa sera tornerà in campo il Manchester United di José Mourinho. In quel di Sandy, nello stato USA dello Utah, a partire dalle ore 20:00 si terrà la sfida contro la squadra locale del Real Salt Lake City, compagine che milita nella Major League Soccer, il massimo campionato di calcio a stelle e strisce. La sfida si giocherà nel Rio Tinto Stadium, impianto da circa 20.000 posti a sedere, e in Italia, tenendo conto delle 8 ore di differenza di fuso orario, sarà notte, precisamente le 4:00. Il Manchester United si trova attualmente negli Stati Uniti per la sua tournee americana, e dopo aver asfaltato i Los Angeles Galaxy con il rotondo risultato di 5 reti a due (doppietta di Marcus Roshford, e gol di Fellaini, Mkhitaryan e Martial), punta quindi a fare bene anche nel suo secondo impegno negli USA. Questa sarà solo la seconda sfida delle cinque previste in America del Nord: dopo la compagine di Salt Lake i Red Devils affronteranno infatti il Manchester City, nel grande derby oltre oceano, nonché il Real Madrid e infine il Barcellona.

La compagine campione d’Europa League è carica in vista della prossima stagione, che inizierà ai primi di agosto, precisamente l’8, nella gara contro le Merengues per il titolo di Supercampione d’Europa, e ovviamente non vuole sfigurare in questo lungo ciclo di amichevoli estive, ormai diventata una tradizione per tutti i top club del Vecchio Continente, anche per macinare svariati milioni di euro.

L’avversario, come detto, sarà il Real Salt Lake City, una delle squadre più interessanti della MLS. Fra i suoi elementi di punta troviamo il 23enne nazionale slovacco Rusnak, trequartista della formazione, il nazionale ecuadoregno Plata, esterno di sinistra, e infine la prima punta centrale Movsisyan, ex nazionale armeno ed ex Spartak di Mosca. Lo United non ha ovviamente bisogno di presentazioni, e fra le sue fila può vantare giocatori di assoluto livello, compreso il nuovo arrivato Romelo Lukaku, recentemente acquistato dal Chelsea.

La sfida amichevole fra il Real di Salt Lake City, e lo United di Manchester, in programma quest’oggi a partire dalle ore 4:00 italiane (le 20:00 negli Stati Uniti), non sarà visibile in diretta tv in chiaro, visto che nessun canale tv ha acquistato i diritti della stessa. L’unico modo per seguire la partita fra gli americani e i britannici sarà la tv del Manchester United, MUTV, che però in Italia non è inserita nei vari pacchetti proposti da Sky Sport o Premium Sport. Per rimanere aggiornati sul match, non potrete quindi far altro che seguire il sito ufficiale delle due squadre di cui sopra, nonché i social network di entrambe, in particolare Facebook e Twitter.

