Diretta Sassuolo-Rapp. Val Isarco/ Info streaming video e tv, orario e risultato live (amichevole)

Sassuolo-Rappresentativa Val Isarco

DIRETTA SASSUOLO RAPPRESENTATIVA VAL ISARCO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Sassuolo-Rappresentativa Val Isarco si gioca alle ore 18 di martedì 18 luglio; con questa amichevole estiva parte ufficialmente la stagione 2017-2018 degli emiliani, e c'è tanta curiosità per vedere all'opera una squadra arrivata ormai al quinto anno consecutivo in Serie A e già capace di raggiungere la fase a gironi di Europa League, un traguardo storico.

La prima scelta importante è stata quella legata all'allenatore, con Eusebio Di Francesco - timoniere degli ultimi anni, salvo una breve parentesi durata cinque partite - che è volato alla Roma e Cristian Bucchi pescato dal Perugia dopo un'ottima stagione in Serie B. Il Sassuolo ha puntato forte su un giovane allenatore che si era messo in luce nel campionato di Lega Pro, raggiungendo i playoff con la neopromossa Maceratese e battendo due volte la Spal; lo scorso anno Bucchi ha traghettato il Perugia alla post season, con la corsa che si è fermata in semifinale dopo due partite tiratissime contro il Benevento. Per lui è l'esordio in panchina nel massimo campionato, ma la Serie A è una realtà che conosce per i suoi trascorsi di calciatore.

Al momento il calciomercato del Sassuolo non ha regalato molti colpi importante con la conferma del giovane Federico Ricci e anche l'arrivo dalla Roma del giovanissimo Riccardo Marchizza; due elementi che potranno essere utili a una società sempre molto attenta alla crescita dei giovani. In mezzo al campo il Sassuolo ha perso la tecnica e l'intelligenza di Lorenzo Pellegrini che è tornato alla Roma, e si appresta anche a vendere Grégoire Defrel (sempre ai giallorossi). Per il momento il futuro è incerto, ma c'è tutto il tempo per mettere a segno altri colpi che possano aumentare la competitività della rosa neroverde.

La gara vede nettamente favorita la squadra di Cristian Bucchi che affronta ovviamente una squadra di minor tasso tecnico e soprattutto con meno esperienza; chiaramente il tecnico degli emiliani è interessato a valutare i progressi fisici dei suoi ragazzi e iniziare a studiare la squadra che dovrà guidare in Serie A. Lo scorso anno a Perugia giocava prevalentemente con il 4-3-3, modulo che anche il Sassuolo ha ormai mandato a memoria visti i trascorsi con Di Francesco.

Non è prevista una diretta tv di Sassuolo-Rappresentativa Val Isarco, nè sarà possibile seguire l'amichevole in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sulla sfida di Bolzano potrete rivolgervi agli aggiornamenti che arriveranno dal profilo Twitter ufficiale della società neroverde, all'indirizzo @SassuoloUS.

