FEDERCALCIO SPAGNOLA/ News, arrestato il presidente Villar: corruzione e appropriazione indebita

Angel Maria Villar, presidente della Federcalcio spagnola (LaPresse)

FEDERCALCIO SPAGNOLA: ARRESTATO IL PRESIDENTE VILLAR - Terremoto nel calcio spagnolo: questa mattina, come riportano i media - tra cui Il Mattino - la guardia civile ha iniziato perquisizioni nella sede della Federcalcio e in vari uffici della federazione tra cui la Città del Calcio di Las Rozas - a Madrid - dove è solita allenarsi la nazionale iberica. Sono scattati arresti illustri: tra questi il presidente della federazione Angel Maria Villar e il figlio Gorka, ma in manette sono finiti anche tre dirigenti. L’accusa? Amministrazione sleale, appropriazione indebita, falso in documentazione e riciclaggio di capitali. L’inchiesta è nata lo scorso anno dietro una denuncia del Consiglio Superiore dello Sport; Villar è presidente “vitalizio” della Federcalcio spagnola e sta conducendo l’ottavo mandato consecutivo, peraltro ottenuto senza elezioni visto che era l’unico candidato presente. Proprio questo è uno dei filoni dell’inchiesta: si indaga sul fatto che Villar abbia lavorato per ottenere appoggi alla sua rielezione, mediante trattamenti di favore nei confronti di dirigenti locali. Per quanto riguarda le altre accuse, l’operazione “Soule” - cui lavora anche l’Anticorruzione - sta lavorando sulla pista che vuole la federazione spagnola dedita all’organizzazione di alcune partite internazionali allo scopo di controprestazioni a beneficio personale: Villar avrebbe lavorato per favorire il figlio Gorka, che è un avvocato specializzato in diritto sportivo.

Angel Maria Villar è presidente della RFEF, la federazione calcio spagnola, da 29 anni: il primo mandato risale al 1988 e all’epoca era stato appoggiato dal Barcellona. Non a caso nell’aprile 2011, nel famoso discorso dei “porque” a seguito della semifinale di Champions League, José Mourinho aveva citato anche il numero 1 della Federcalcio iberica, reo a suo dire di favorire i blaugrana in ambito internazionale. Nel 2015 Villar era stato presidente ad interim della UEFA per 90 giorni, dopo la sospensione subita da Michel Platini; in passato è stato un difensore dell’Athletic Bilbao con cui ha disputato la bellezza di 11 stagioni, mettendo insieme più di 350 partite con il club e vincendo la Coppa del Re nel 1973 (un’altra finale l’ha persa contro il Betis). Ha giocato anche in nazionale, tra il 1973 e il 1979: ha messo insieme 22 presenze, ma non ha partecipato alla spedizione in Argentina per il Mondiale del 1978, dove la Spagna è stata eliminata al primo turno a causa della sconfitta subita contro l’Austria. Tre le sue reti con le Furie Rosse: l’ultima, il 9 dicembre 1979 in un 3-1 centrato a Cipro nelle qualificazioni agli Europei dell’anno seguente.

