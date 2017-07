GIGI BUFFON E ILARIA D'AMICO/ Foto, i due travolti dalla passione colti dai paparazzi

Gigi Buffon - La Presse

IL LORO AMORE VA A GONFIE VELE

Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico vivono una storia d'amore incredibile e dopo aver avuto un figlio sembrano pronti al matrimonio. Le foto anticipate da Tgcom24 e poi uscite sul settimanale Chi confermano come le cose vadano davvero a gonfie vele. Il loro amore è il simbolo che nella vita ci possano essere sempre delle evoluzioni positive anche dopo la fine di una storia importante come era stata quella del portiere della Juventus e della Nazionale con Alena Seredova. Un matrimonio tra Ilaria D'Amico e Gigi Buffon che non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma che dovrebbe presto diventare realtà. Vedremo comunque come risponderanno i due a questo scatto ''rubato'' dalla loro vita privata. Purtroppo il mondo dei social network ha fatto diventare queste cose all'ordine del giorno anche se sarebbe bello veder giudicate le persone solo ed esclusivamente per quello che fanno nel loro lavoro.

GIGI BUFFON E ILARIA D'AMICO, LE FOTO DEI PAPARAZZI

FOTOGRAFATI IN VACANZA SENZA I BAMBINI: PASSIONE ALLE STELLE

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono stati paparazzati, travolti dalla passione mentre erano in vacanza senza i bambini. Tgcom24 pubblica in anteprima le foto dei loro baci che poi saranno pubblicate domani dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. Niente di eclatante ovviamente, ma Gianluigi Buffon fa sempre notizia. Il capitano della Juventus e della Nazionale italiana ha sempre dimostrato integrità morale e grande professionalità. Nelle foto scattate si vede il portierone abbracciare la sua compagna e prossima sposa. Buffon si sta riposando da una stagione molto intensa che lo ha visto arrivare, senza vincerla, alla finale di Champions League del 3 giugno. Ora si torna in campo però perché c'è da preparare la Supercoppa Italiana che si giocherà il 13 agosto contro la Lazio di Simone Inzaghi. Anche per Ilaria D'Amico sarà una stagione piena di impegni visto il ritorno in scena a Sky Sport dopo la fine del periodo di maternità. CLICCA QUI PER LE FOTO

