Keita, Lazio - LaPresse

KEITA ALL’INTER? CALCIOMERCATO, ACCORDO AD UN PASSO: SI CHIUDE IN 48 ORE – Potrebbe chiudersi a breve la prima importante operazione di casa Inter, di questo calciomercato estivo. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti, sembra infatti che la società nerazzurra sia ormai ad un passo dall’arrivo di Keita Baldé. Il giovane esterno della Lazio è ormai entrato nell’ottica di lasciare la società biancoceleste, alla luce anche del contratto in scadenza fra meno di un anno, al 30 giugno del 2018. Una trattativa che si è praticamente chiusa in pochi giorni, da quando cioè lo stesso giocatore ha lasciato in permesso il ritiro di Auronzo di Cadore per andare a Milano. Non si sa con certezza se sia andato in scena un incontro fra lo stesso giocatore, il suo entourage e la dirigenza interista, fatto sta che secondo La Gazzetta dello Sport l’operazione è ormai incanalata sui giusti binari, e si potrebbe chiudere nel giro di un paio di giorni, entro giovedì/venerdì.

L’offerta presentata dall’Inter dovrebbe essere pari a 20 milioni di euro più bonus, anche se il patron della Lazio, Claudio Lotito, ne vorrebbe almeno 25. Difficile che il club di corso Vittorio Emanuele si spinga fino a tale cifra, ma nulla è da lasciare al caso, soprattutto se a breve venisse finalmente ceduto Ivan Perisic al Manchester United. Al giocatore, invece, dovrebbero andare tre milioni di euro netti a stagione, il primo importante contratto della sua ancor breve carriera. Keita, nato in Spagna ma nazionale senegalese, si trova in quel di Formello dall’estate del 2013, da quando la società biancoceleste lo ha prelevato dalle giovanili del Barcellona. In Nazionale gioca invece dal 2016, e fino ad oggi ha disputato dodici partite, segnando tre reti. Durante la scorsa stagione il classe 1995 è sceso in campo per 34 volte (31 in Serie A e 3 in Coppa Italia), segnando 16 reti nel massimo campionato con l’aggiunta di 5 assist: numeri senza dubbio molto interessanti, tenendo conto anche della giovane età dello stesso giocatore.

