MAHREZ ALLA ROMA? CALCIOMERCATO, L’ESTERNO ALGERINO SI AVVICINA: VUOLE I GIALLOROSSI – Il prossimo grande colpo del calciomercato estivo di casa Roma potrebbe essere Riyad Mahrez. L’esterno d’attacco di proprietà del Leicester è ormai da qualche settimana a questa parte sul taccuino del direttore sportivo giallorosso, Monchi, da quando cioè la Lupa ha ceduto Salah al Liverpool. Nelle ultime ore la pista sembrerebbe particolarmente calda, come sottolineato da alcuni media britannici, confermato poi stamattina dal quotidiano La Gazzetta dello Sport. Pare infatti che il nazionale algerino sia ormai entrato nell’ottica di vestire la maglia che indossava Francesco Totti soltanto poche settimane fa, e per farlo sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio. Un passo decisamente importante tenendo conto invece del panorama calcistico attuale, dove spesso e volentieri i giocatori si fanno attrarre più dai soldi che dal reale progetto sportivo. La Roma sta quindi trattando con gli ex campioni d’Inghilterra sul prezzo.

Il Leicester vorrebbe 40 milioni di euro, ma sarebbe disposto a scendere fino a 35, mentre l’ultima offerta dei capitolini è pari a 26 milioni più bonus. La sensazione circolante è che si possa chiudere a metà strada, magari a 30 con l’aggiunta di extra facili da raggiungere, legati a presenze e gol messi a segno. Mahrez è il classico esterno d’attacco magrebino, tutta tecnica, rapidità e qualità. Occupa prevalentemente la corsia di destra ma all’occorrenza può essere schierato anche in mezzo, nel ruolo di trequartista, ed eventualmente anche sulla fascia mancina. E’ al Leicester dal gennaio del 2014, dopo essere stato prelevato dai francesi di Le Havre, ma è esploso soltanto due anni fa, durante la storica stagione della vittoria in Premier League sotto la guida del nostro Ranieri. Il suo contratto scadrà al 30 giugno del 2020, e il suo reale valore di mercato è pari a 30 milioni di euro, forse la cifra con cui si definirà l’affare.

