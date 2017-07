Alvaro Morata (Foto: Lapresse)

MORATA AL MILAN? CALCIOMERCATO LIVE, NUOVA OFFERTA PER LO SPAGNOLO: ECCO I DETTAGLI – Il Milan si avvicina a grandi passi ad Alvaro Morata. E’ infatti il centravanti l’obiettivo principale dei rossoneri per questa fase del calciomercato, e il club meneghino vuole chiudere la trattativa il prima possibile. Dicevamo dello spagnolo del Real Madrid, ormai da un paio di mesi a questa parte pressato dai dirigenti milanesi. Nelle ultime ore, come riferito dall’emittente radiofonica iberica, Cope, il Milan avrebbe predisposto un assegno da 75 milioni di euro cash con l’aggiunta di 10 milioni di bonus. Peccato però che le Merengues abbiano nuovamente rimandato al mittente tale offerta, fermi sulla loro richiesta: 90 milioni. Il Manchester United aveva già proposto un assegno da 85 milioni, che i campioni d’Europa avevano rifiutato. Toccherà quindi al Milan provare a mediare per trovare un accordo, magari dopo aver raggiunto un’intesa di massima con l’ex Juventus, oppure, bisognerà sottostare alle richieste iberiche se si vorrà acquistare il ragazzo. (Agg. di Davide Giancristofaro)

MORATA AL MILAN? CALCIOMERCATO LIVE: LO SPAGNOLO VICINISSIMO AI ROSSONERI - Morata, Aubameyang, Belotti, Kalinic. Il Milan sfoglia la margherita e medita sul prossimo colpo di calciomercato da mettere in cassaforte. Già, perché nelle ultime ore la situazione si è capovolta e adesso sorride ai rossoneri. Se fino a qualche settimana fa era il Diavolo a dover convincere i tre top player citati, adesso sono loro a offrirsi uno a uno al club di via Aldo Rossi. Il Milan adesso deve soltanto scegliere quale dei tre profili meglio si adattetrà agli schemi di mister Montella. Proprio per questo, molto importante sarà il confronto tra dirigenza e allenatore, che aiuterà a sciogliere diversi dubbi. Fatto sta che nel tour dei centravanti, Alvaro Morata ha superato Andrea Belotti e Pierre-Emerick Aubameyang. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime 48 ore il Milan si è avvicinato moltissimo allo spagnolo, tanto da esserne a un passo.



C'è di più. Il Real Madrid è pressoché certo di cedere Morata. Le Merengues non hanno trovato l'accordo con il Manchester United, che aveva messo sul piatto 80 milioni, mentre è stato il giocatore a dire no al Chelsea di Conte. Adesso resta il Milan, che potrebbe mettere sul piatto una cifra inferiore rispetto alle squadre inglese, ma avrebbe due punti a suo favore. Il primo: l'ingaggio da 10 milioni, forse 12, che i rossoneri offrirebbero all'ex Juventus. Il secondo: la compagna di Morata, Alice Campello, spingerebbe per un ritorno in Italia, e la meta Milan sarebbe più che gradita.

