Vincenzo Montella, Milan - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BORUSSIA DORTMUND: LE ULTIME NOVITÀ LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP) – Dopo la prima amichevole contro il Lugano, il nuovo Milan di Vincenzo Montella si rivede in campo. Quest’oggi di scena la sfida contro il Borussia Dortmund, in quel di Guangzhou, in Cina, dove la compagine meneghina si trova per la tournee cinese. Sarà una partita ovviamente amichevole ma valevole per l’International Champions Cup, prestigioso campionato estivo che si gioca in vari stadi di tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti e in estremo oriente. Impegnativo il test a cui si sottoporrà oggi il Diavolo che avrà di fronte un avversario di primissimo livello come appunto la compagine allenata da Bosz. Un primo vero esame per il Milan formato 2017-2018 che ovviamente avrà l’obbligo di onorare l’impegno evitando le figuracce in cui spesso la stessa squadra rossonera è incappata nelle ultime estati. Ma andiamo a vedere insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre che scenderanno in campo quest’oggi.

FORMAZIONI MILAN – Il Milan di Vincenzo Montella è partito alla volta della Cina senza i convocati Suso e Romagnoli, entrambi infortunati. Non ci sono anche Calabria e Locatelli, ancora in vacanza, nonché l’attaccante Lapadula, ormai vicinissimo al Genoa. La squadra rossonera dovrebbe scendere in campo con una disposizione tattica molto simile a quella che si è vista contro il Lugano la scorsa settimana, con qualche piccola variante. Spazio quindi ad un offensivo 4-3-3 con Gigio Donnarumma che si vede quindi per la prima fra i pali (contro gli svizzeri il titolare era il secondo Storari), schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata dal neo-acquisto Ricardo Rodriguez sulla sinistra, con il solito Abate a destra, mentre in mezzo si dovrebbe vedere Gabriel Paletta (ancora rossonero, seppur per poco), fiancheggiato da un altro volto nuovo, Musacchio. Non si dovrebbe invece vedere Leonardo Bonucci, anche se non sono da escludere sorprese dell’ultima ora. A centrocampo, chiavi della squadra affidate a Montolivo, con Bonaventura interno di sinistra e Kessie, altro nuovo acquisto, a destra. Infine l’attacco, con il giovane Cutrone punta centrale, spalleggiato da altri due freschi arrivi come Borini a destra e Calhanoglu a sinistra. Questa, salvo sorprese, dovrebbe essere la formazione del Milan per oggi.

FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND – Il Borussia di Bosz dovrebbe invece disporsi in campo con il suo classico 3-5-2. Spazio quindi a Burki in porta, con Bartra in mezzo alla difesa, spalleggiato da Sokratis (ex Milan), e Schmelzer. A centrocampo le due ali saranno Piszczek a destra con il nazionale tedesco Schurrle a sinistra. In mezzo, regia affidata al talentuoso Dahoud con ai suoi fianchi Kagawa e Dembele, per un reparto davvero di qualità. Infine l’attacco, dove dovrebbe vedersi Pierre-Emerick Aubameyang, uno dei candidati per l’attacco del Milan, con il nuovo acquisto Philip nel ruolo di seconda punta.

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Abate, Musacchio, Paletta, R.Rodriguez; Kessiè, Montolivo, Sosa; Borini, Bacca, Calhanoglu

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Burki, Schmelzer, Bartra, Sokratis, Piszczek, Dembele, Dahoud, Kagawa, Schurrle, Philip, Aubameyang.

