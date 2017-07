PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli-Carpi: le ultime novità live (amichevole)

Maurizio Sarri, Napoli - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-CARPI: LE ULTIME NOVITÀ LIVE – Il Napoli scenderà in campo questa sera, a partire dalle ore 21.00, per sfidare in quel di Trento allo stadio Briamasco, il Carpi, compagine emiliana che milita in Serie B. La squadra allenata da Maurizio Sarri continua quindi inesorabile la sua marcia di avvicinamento verso i preliminari di Champions League, primo grande obiettivo stagionale che si terranno fra meno di un mese. Dopo le due prime uscite stagionali contro la Bassa Anaunia e il Trento, i partenopei sono ora chiamati a due gare senza dubbio più impegnative: la prima appunto con il Carpi, e la seconda contro il Chievo. Tante le amichevoli con protagonista il Napoli, che come dicevamo, vuole arrivare all’appuntamento di metà agosto senza commettere assolutamente passi falsi. Del resto, non qualificarsi per la prossima Champions sarebbe un disastro sia dal punto di vista economico (circa 20 i milioni di euro introitabili per l’accesso alla coppa dalle grandi orecchie), quanto soprattutto sportivo.

FORMAZIONI NAPOLI – Ma andiamo a vedere insieme come il tecnico Maurizio Sarri dovrebbe disporre il suo Napoli per la partita di questa sera contro il Carpi. Una sorta di primo vero banco di prova per gli azzurri, visto, come già detto sopra, il livello alto dell’avversario. La cosa certa è che fra le fila azzurre dovrebbero vedersi diverse seconde linee come Rog, Chiriches, Maggio e Rafael, che hanno trovato poco spazio durante la passata stagione, anche se non sono da escludere sorprese. Proviamo quindi ad ipotizzare l’undici titolare. Il Napoli dovrebbe disporsi con il classico schema 4-3-3, con Pepe Reina che dovrebbe stazionare fra i pali almeno per i primi 45 minuti. Il reparto più arretrato verrà disposto a quattro, con Christian Maggio a fare su e giù sulla corsia di destra, mentre Ghoulam dovrebbe stazionare sul versante mancino. In mezzo, spazio alla coppia centrale composta da Maksimovic e Chiriches. A centrocampo, invece, tridente con l’italo-brasiliano Jorginho in cabina di regia, spalleggiato da Allan a destra e da capitan Hamsik a sinistra. Infine l’attacco, dove si potrebbero vedere Callejon, Insigne e Milik. Dovrebbero accomodarsi in panchina i due nuovi acquisti Mario Rui e Ounas, anche se nulla è da lasciare al caso.

FORMAZIONI CARPI – Più complicato invece ipotizzare l’undici titolare del Carpi, che ha iniziato la preparazione in vista della stagione 2017-2018 solo poche ore fa, e che scende in campo per la prima volta in amichevole proprio quest’oggi. Si potrebbero vedere in corso d’opera i tre giovani Antonio Romano, Mario Prezioso ed Armando Anastasio, che proprio il Napoli ha girato in prestito agli emiliani per farsi le ossa. Noi ipotizziamo un 4-4-2 con Colombi in porta, difesa a quattro formata da Romagnoli e Poli centrali, con Gagliolo a sinistra e Sabbione a destra. A centrocampo Jelenic a destra, Di Gaudio interno sinistro, con Pasciuti e Fedele in mezzo. Infine l’attacco, dove dovrebbe vedersi la coppia Mbakogu, Tedesco.

NAPOLI (4-3-3): Reina, Maggio, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Insigne, Milik.

CARPI (4-4-2): Colombi, Sabbione, Romagnoli, Poli, Gagliolo, Jelenic, Pasciuti, Fedele, Di Gaudio, Mbakogu, Tedesco.

