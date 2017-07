Renato Sanches, Bayern Monaco - LaPresse

RENATO SANCHES AL MILAN CALCIOMERCATO, ALTRO COLPO IN CHIUSURA: ARRIVA IL NUOVO DAVIDS – Continua senza sosta il sorprendente calciomercato estivo di casa Milan. In attesa di capire chi sarà il bomber che completerà l’undici iniziale di Montella, in quel di via Aldo Rossi sono praticamente ad un passo dal gioiello Renato Sanches. Il centrocampista della nazionale portoghese, di proprietà del Bayern Monaco, dovrebbe a breve volare in Cina, o tutt’al più atterrare a Milano. Un’operazione che si concretizzare con la formula del prestito semplice, anche perché i bavaresi non hanno intenzione di liberarsi tanto facilmente del centrocampista lusitano, soprattutto dopo aver investito su di lui, soltanto un’estate fa, qualcosa come 38 milioni di euro. L’operazione è comunque vicina alla chiusura, come ha confermato anche nelle scorse ore l’amministratore delegato dei tedeschi, Karl-Heinz Rumenigge.

Un grande colpo per il Milan, che si assicura così un giocatore classe 1997, di appena 19 anni, da molti considerato il vero erede di Edgar Davids. Il centrocampista della nazionale portoghese ricorda infatti molto da vicino l’olandese nel modo di giocare, tutto grinta, corsa e tanta qualità. Un ragazzo che potrà completare lo scacchiere rossonero, e che potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina per poi trovare spazio nell’11 titolare. Un Milan che continua a sorprendere quindi, e che sta cercando di costruire due squadre diverse, una per il campionato, con l’obiettivo di accedere alla prossima Champions League, e una per l’Europa League, manifestazione che il Diavolo non vuole assolutamente snobbare, tenendo conto che vincendola si strappa appunto il pass per la coppa dalle grandi orecchie. Non ci resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti di questa nuova trattativa caldissima di casa Milan.

