Risultati Champions League, ritorno 2^ turno preliminare (LaPresse)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 2^ TURNO PRELIMINARE (RITORNO, 18 LUGLIO 2017) - Il secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018 si conclude questa settimana: martedì 18 e mercoledì 19 luglio si disputano le 17 partite che ci renderanno nota la composizione del tabellone per il terzo turno preliminare del torneo, penultimo ostacolo verso la fase a gironi. Martedì sono di scena le prime sette gare: si parte alle ore 16 con Astana-Spartaks Jurmala, alle ore 18 avremo poi Alashkert-Bate Borisov e Vardar-Malmoe, quindi alle ore 19 Samtredia-Qarabag e alle ore 20 Vikingur-FH Hafnardjordur e The New Saints-Rijeka, per chiudere alle ore 20:45 con Buducnost-Partizan Belgrado.

Di queste sfide, alcune sembrano già segnate: è il caso delle due balcaniche Partizan e Rijeka, che all’andata si sono imposte con un 2-0 casalingo e adesso difendono un doppio vantaggio che, almeno sulla carta, sembra essere piuttosto confortante soprattutto per il superiore livello tecnico delle due formazioni. Ovviamente è già certo del passaggio del turno il Qarabag, reduce da un 5-0 che non lascia dubbi sui rapporti di forza rispetto al Samtredia, chiamato a un miracolo che difficilmente riuscirà a mettere in campo. Anche l’Astana potrebbe essere con un piede nel terzo turno preliminare: ha vinto 1-0 sul campo dello Spartaks Jurmala e ora ha una partita casalinga nella quale ha a disposizione il pareggio come risultato utile per procedere nella corsa.

Altre partite sono più chiuse: il Bate Borisov ha pareggiato 1-1 contro l’Alashkert e va in Armenia per provare a prendersi la vittoria esterna, sulla carta è favorito ma attenzione alle sorprese. Stesso risultato quello con cui FH Hafnarfjordur e Vikingur hanno pareggiato in Islanda; adesso per la piccola squadra delle Isole Far Oer continua il sogno, come potrebbe essere per il Vardar che è sorprendentemente riuscito a pareggiare in casa del Malmoe (e si era anche portato in vantaggio), dunque nella partita che giocherà a Skopje potrà eventualmente ottenere uno 0-0 per qualificarsi. Ricordiamo che il tabellone per il terzo turno preliminare è stato sorteggiato la scorsa settimana: ciascuna squadra impegnata tra oggi e domani sa già contro chi dovrà giocare (almeno contro la vincente di quale sfida), ma questo chiaramente non cambierà le carte in tavola.

Il secondo turno preliminare di Champions League si sta rivelando piuttosto interessante: nelle partite di andata abbiamo assistito a tanti gol e parecchie emozioni, certe sfide hanno mostrato una differenza sostanziale tra le due avversarie ma altre invece stanno confermando un buon equilibrio sui campi, lasciando intendere dunque che arrivare a metà luglio e giocare sulla distanza dei 180 minuti può non essere così scontato, come purtroppo le varie italiane che negli ultimi anni sono state impegnate nei playoff hanno imparato a loro spese. Ora a noi non resta che metterci comodi e dare la parola al campo, per stare a vedere quello che succederà e quali formazioni proseguiranno la loro corsa nei turni preliminari di Champions League, avvicinando sempre più la fase a gironi.

CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018, RITORNO 2^ TURNO PRELIMINARE

ore 16:00 Astana-Spartaks Jurmala (andata 1-0)

ore 18:00 Alashkert-Bate Borisov (andata 1-1)

ore 18:00 Vardar-Malmoe (andata 1-1)

ore 19:00 Samtredia-Qarabag (andata 0-5)

ore 20:00 TNS-Rijeka (andata 0-2)

ore 20:00 Vikingur-FH Hafnarfjordur (andata 1-1)

ore 20:45 Buducnost-Partizan Belgrado (andata 0-2)

