SCHICK NON VA ALLA JUVENTUS/ Calciomercato, salta operazione da 30,5 milioni di euro

Tanto tuonò che piovve: Patrick Schick non sarà un calciatore della Juventus. I problemi fisici per il talento ceko dei blucerchiari, emersi durante le visite mediche effettuate con il club bianconeri, hanno di fatto annullato un’operazione che avrebbe portato nelle casse blucerchiate 30,5 milioni di euro. "Le società U.C. Sampdoria e Juventus F.C. comunicano che è stato deciso, di comune accordo, di non perfezionare il trasferimento del calciatore Patrik Schick." Questo il comunicato che intorno alle ore 20.15 di martedì 18 luglio 2017 è stato pubblicato sulle bacheche di entrambe le società. Non sono stati resi noti i problemi fisici (si è parlato di un’aritmia cardiaca in realtà risolvibile) che avrebbero impedito a Schick, reduce peraltro dall’Europeo Under 21 con la maglia della Repubblica Ceca, di essere tesserato con la Juventus. Ora il giocatore resterà in blucerchiato ma probabilmente sarà presto rimesso sul mercato.

SCHICK NON VA ALLA JUVENTUS: COMUNICATO CONGIUNTO, TRASFERIMENTO SALTATO

FERRERO VUOLE VENDERLO COMUNQUE, A UN PREZZO PIÙ ALTO

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato perentorio in merito alle possibilità di Schick di tornare sul mercato, dicendosi convinto che il suo gioiello sarà venduto ad una cifra ancora superiore per le casse blucerchiate. “E’ come se gli avessero negato l’idoneità per un raffreddore” ha affermato Ferrero, anche se ovviamente con la salute non si scherza e Schick sarà fermato finché non saranno superate le problematiche che hanno imposto lo stop alla Juve. Probabile dunque che il talento ceko resti a Genova almeno fino a Gennaio, probabilmente anche tornando in campo, al più tardi in ottobre, con la maglia blucerchiata, per poi diventare uno dei pezzi pregiati del mercato di Gennaio. Almeno questo nei piani di Ferrero, perché a questo punto andrà chiarita la situazione riguardante la salute del calciatore, soprattutto se si dovesse trattare di un disturbo cardiaco, visto anche il recente, drammatico caso del calciatore dell’Ajax, Nouri.

