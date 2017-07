Samtredia-Qarabag/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Samtredia-Qarabag, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA SAMTREDIA-QARABAG: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - Samtredia-Qarabag si gioca stasera alle ore 19.00 e sarà un derby dell'ex Urss nel secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018, che vedrà disputarsi le partite di ritorno. La gara sarà diretta dall'arbitro serbo Srdjan Jovanovic. Si tratta di una delle partite dall'esito più scontato in assoluto, visto che il Qarabag ha letteralmente travolto gli avversari nel match d'andata con un perentorio cinque a zero, grazie alle reti siglate al Tofiq Bahramov Stadium di Baku da Izmailov, Ndlovu (doppietta), Guerrier e Michel.

Certo il Qarabag è stato agevolato per aver potuto usufruire di due calci di rigore nel primo tempo, ma la partita è sembrata da subito nettamente indirizzata. D'altronde il Qarabag non è più una novità della scena internazionale, con la formazione campione dell'Azerbaigian che è riuscita a partecipare in tempi recenti più volte alla fase a gironi di Europa League. La porta della Champions sarebbe l'ingresso principale per un calcio che ha compiuto grandi investimenti come quello dell'Azerbaigian per entrare definitivamente nell'elite europea.

Al contrario il Samtredia è una formazione che si è affacciata solo di recente ai massimi livelli nel campionato nazionale georgiano, ed è rimasto travolto nel match d'andata anche a causa della scarsa esperienza in ambito internazionale. Dopo il risultato della prima partita la corsa alla qualificazione al terzo turno preliminare di Champions League non è più in discussione: i georgiani proveranno semplicemente a fare una figura migliore davanti ai loro tifosi al Tofiq Bahramov Stadium di Tbilisi.

Le probabili formazioni dell'incontro: squadre per dieci undicesimi di nazionalità georgiana per il Samtredia con Migineishvili in porta, Mtchedlishvili in posizione di terzino destro e il guineano Balde in posizione di terzino sinistro, mentre Sandokhadze e Kasradze saranno i due difensori centrali. Come vertici centrali di centrocampo saranno impiegati Datuanishvili e Manjgaladze, mentre Markozashvili sarà schierato in posizione di trequartista sul fronte offensivo, sostenendo l'azione del tridente con Razhamashvili, Samushia e Sabanadze impiegati dal primo minuto.

La risposta del Qarabag sarà affidata al bosniaco Sehic estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro composta da Medvedev a destra, Huseynov e Sadygov, capitano della squadra, al centro della difesa e l'albanese Agolli impiegato come esterno mancino. Lo spagnolo Michel e Garayev giocheranno come vertici arretrati di centrocampo, mentre Madatov, Diniyev e Izmailov saranno gli incursori offensivi alle spalle dell'unica punta, il sudafricano Ndlovu.

Tsetsadze, allenatore del Samtredia, ha avuto un atteggiamento forse troppo spregiudicato nella trasferta di Baku, con la formazione georgiana troppo leggera a centrocampo per reggere l'urto del più esperto Qarabag. L'azero Gurbanov, allenatore del Qarabag, presenterà un 4-2-3-1 che all'andata è andato a gonfie vele e che è stato studiato per far provare ad assumere una dimensione veramente europea alla squadra.

Il primo passo è stato compiuto ed anche i bookmaker sembrano convinti della forza del Qarabag, con vittoria esterna dopo il trionfo dell'andata fissata a 2.40 da Betclic, mentre il successo del Samtredia viene quotato 2.65 e l'eventuale pareggio 3.25, questo anche alla luce del fatto che, ormai sicuro della qualificazione, il Qarabag potrebbe non giocare al cento per cento per centellinare al meglio le energie.

Per Samtredia-Qarabag, martedì 18 luglio alle ore 19.00, non ci sarà diretta tv sui canali italiani, né diretta streaming video via internet: gli aggiornamenti in tempo reale si potranno seguire sul sito uefa.com, che fornirà tutti gli aggiornamenti utili e le informazioni sui turni preliminari della Champions League.

