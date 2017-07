TNS-Rijeka/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta TNS-Rijeka, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA TNS-RIJEKA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - Si gioca oggi alle ore 20.00 la partita TNS-Rijeka e sarà una sfida di ritorno che potrebbe essere poco più di una formalità in Galles per i campioni di Croazia nel ritorno del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018, croati che hanno vinto agevolmente la partita d'andata allo Stadion HNK Rijeka di Fiume, con un secco due a zero firmato dalle reti di Misic e Matei. La gara gara sarà diretta dall'arbitro bulgaro Georgi Kabakov

Un successo che ha dimostrato come il Rijeka possa crescere fino a coltivare il sogno della partecipazione alla fase a gironi di Champions League, impresa riuscita più volte alla Dinamo Zagabria negli ultimi anni. Dopo un lungo ma costante processo di crescita, il Rijeka è riuscito a strappare proprio alla Dinamo il trono di Croazia nell'ultimo campionato, un risultato che non sembrava possibile considerando quanto fosse profondo il dominio della Dinamo sul calcio nazionale locale.

Così è stato però, e al culmine della sua crescita il Rijeka vuole provare a centrare il bersaglio grosso entrando nelle magnifiche trentadue di Champions: un'impresa che parte con un secondo turno abbastanza soft, considerando la dimensione abbastanza modesta dei gallesi del TNS che in casa sanno però sempre proporre prestazioni agonisticamente gagliarde, nel pieno della tradizione del calcio britannico. Per entrambe le squadre il campionato nazionale è ancora fermo.

Il TNS però aveva già affrontato un turno preliminare in questa edizione di Champions League, partendo dalla primissima sfida vinta ai supplementari a Gibilterra contro l'Europa FC, che a sorpresa era riuscita a sbancare all'andata il Park Hall di Owestry con il punteggio di due a uno, per poi però cadere in casa con un uno a tre ai supplementari, che ha permesso di nuovo al TNS di superare il primo turno preliminare di Champions League, dopo esserci riuscito già nella passata stagione contro i sammarinesi del Tre Penne.

Al Park Hall di Owestry scenderanno in campo queste probabili formazioni: il TNS giocherà con Harrison, capitano della squadra, tra i pali, Routledge sul versante destro di difesa ed Edwards esterno mancino, mentre Saunders e Rawlinson saranno i due centrali di difesa. Il nordirlandese Brobbel a centrocampo sarà affiancato da Spender e da Pryce, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Mullan, Quigley e Fletcher. Sei undicesimi della squadra sono di nazionalità inglese, a parte Brobbel, i gallesi Rawlinson, Edwards e Pryce e lo scozzese Saunders.

Risponderà il Rijeka con Sluga tra i pali, il macedone Ristovski terzino destro, l'ex Lazio Elez e Zuparic al centro della difesa e l'altro macedone Zuta terzino sinistro. Misic e Bradaric giocheranno come vertici arretrati di centrocampo, alle spalle del brasiliano Heber, dell'austriaco Gorgon e del montenegrino Vesovic, mentre lo svizzero Gavranovic sarà impiegato nel ruolo di unica punta. Il Rijeka ha dunque già ipotecato il passaggio del turno all'andata, con il 4-2-3-1 del tecnico sloveno Kek che ha mostrato una squadra essenziale e precisa, con 4-3-3 dell'inglese Ruscoe per il TNS che ha potuto solo limitare i danni.

Quote nettamente favorevoli ai croati anche nel match di ritorno con Betclic che propone a 6.75 la vittoria gallese interna, a 4.00 il pareggio e a 1.42 la vittoria in trasferta.

TNS-Rijeka, martedì 18 luglio 2017 alle ore 20.00, non sarà trasmessa sui canali italiani né in diretta tv né in diretta streaming video via internet, ma ci sarà comunque la possibilità di seguire gli aggiornamenti e le informazioni utili sul sito uefa.com con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

