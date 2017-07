Tour de France 2017/ Diretta streaming video e tv, vincitore, percorso e orario (16^ tappa, oggi)

Diretta Tour de France 2017 16^ tappa (LaPresse)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017, INFO STREAMING VIDEO E TV, VINCITORE, PERCORSO E ORARIO (16^ TAPPA LE PUY EN VELAY-ROMANS SUR ISERE)- Dopo il secondo e l’ultimo giorno di riposo il Tour de France 2017 torna in strada con la 16^ tappa in programma per questo martedi 18 luglio e che porterà i corridori della Grande Boucle da Le Puy en Velay a Roman sur Isere. Saranno quindi 165 km piuttosto movimentati dal traguardo della precedente frazione, dove ha alzato le mani al cielo in solitaria Bauke Mollema all’arrivo nella regione de Drome ma che non dovrebbe impegnare eccessivamente gli uomini di classifica, che potranno concedersi un giorno di riposo prima del gran finale. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio il programma con gli orari e il percorso della 16^ frazione del Tour de France 2017. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL TOUR DE FRANCE (2017 (da raiplay.it)

Come abbiamo detto la corsa oggi partirà da Le Puy en Velay, dove il via è atteso per le ore 13.40 e da qui la corsa comincerà a lasciare la zona dell’Alta Loira per affrontare al 20 km il primo dei due Gran Premi della Montagna in programma, ovvero la Cote de Boussolet a 1204 metri slm: sarà un altura di 3^ categoria, con un’ascesa lunga 4.5 km con pendenze di 6.3% e quindi non particolarmente impegnativa anche per chi ha meno le gambe de scalatore e non punta a un buon piazzamento della classifica legata. Dopo il Gpm la corsa si manterrà in quota fino al secondo Gprm della giornata, ovvero il Col du Rouvey: tornati nella zona dell’Alta Loira, dopo un breve passaggio nelle Ardenne, i corridori impegnati in questa frazione affronteranno una salita di 4^ categoria di 2.8 km e pendenze non superiori ai 5.6%. Sarà questa l’ultimo impegno altimetrico della gara che ora scenderà un maniera piuttosto movimentata vero la regione del Drome. Proprio qui al 121.5km è atteso il traguardo volante di Chantemerle Les Bles, punto utile per i velocisti per conquistare punti pesanti in graduatoria. Da qui al traguardo finale di Romans sur Isere non vi sono altri elementi impegnativi: sarà quindi dato spazio per gli uomini classifica ma soprattutto per qualche outsider lanciare l’attacco decisivo per un arrivo in volata entusiasmante.

Per seguire il Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai due e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà alle ore 14.00 sul canale tematico con una lunga anteprima, poi ecco dalle ore 14.55 il passaggio di rete per la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello, con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle.

Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 13.00, al termine della frazione ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada!

