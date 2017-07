Vardar-Malmo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Champions League 2018: diretta Vardar-Malmo (LAPRESSE)

DIRETTA VARDAR-MALMO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - Vardar-Malmo si gioca oggi alle ore 18.00 ed è una delle partite di ritorno nel fitto programma del secondo turno preliminare di Champions League. Partita diretta dall'arbitro ucraino Anatoliy Zhabchenko ancora tutto da giocare, considerando che i campioni di Macedonia nella sfida d'andata sono riusciti ad imporre il pari casalingo ai campioni di Svezia.

Neanche in campionato il Malmo sta vivendo un momento particolarmente brillante, ma si pensava che in questo periodo dell’anno la squadra allenata da Pehrsson potesse farsi valere maggiormente, rispetto agli avversari. Non è stato così e allo Swedbank Stadion i macedoni hanno saputo mettere alle corde gli svedesi, fino a trovare il gol del vantaggio a metà ripresa grazie a Nikolov. Una rete che ha messo alle strette il Malmo capace di trovare comunque ad un quarto d'ora dalla fine la rete del pareggio con Brorsson.

Nella corsa al terzo turno preliminare di Champions League il Vardar partirà ora col vantaggio del pareggio con gol ottenuto in trasferta: un pari casalingo senza reti sarebbe ora sufficiente ai macedoni per passare il turno. Dopo le vittorie nell'Allsvenskan, il campionato nazionale, contro l'Eskilstuna e l'Hacken, il Malmo sembrava presentarsi nel migliore dei modi all'appuntamento internazionale, sognando una cavalcata come quella che in tempi recenti ha già portato i biancocelesti a disputare a fase a gironi della massima competizione europea. L'impresa sembra però ben più ostica.

Vediamo di seguito le probabili formazioni per il match dello Stadion Mladost di Sturmica. Il Vardar dovrebbe giocare con Gacevski tra i pali, l'armeno Hambardzumyan e Demiri terzini nella retroguardia a quattro completata dai due centrali, Novak ed il capitano Grncarov. Centrocampo a cinque con l'altro armeno Barseghyan impiegato come laterale di destra e Nikolov, in gol nella trasferta in Svezia, sulla fascia sinistra, mentre il brasiliano Felipe si muoverà come centrale sulla mediana affiancato da Spirovski e da Iseni. Il brasiliano Jonathan Balotelli sarà confermato nel ruolo di terminale offensivo.

Il Malmo dovrebbe rispondere con Wiland a difesa della porta, il danese Nielsen e Brorsson centrali difensivi, Tinnerholm nel ruolo di terzino destro e Konate come esterno basso a sinistra. Centrocampo a quattro con Rakip laterale di destra e il peruviano Yotun sulla fascia opposta, mentre i due centrali saranno l'altro danese Christiansen e il capitano Lewicki. In avanti il tandem composto da Cibicki e dal norvegese Berget. Così come si è visto all'andata, anche nel match di ritorno le due squadre dovrebbero avere un atteggiamento molto accorto. 4-5-1 per il Vardar allenato dal macedone Sedloski, 4-4-2 per il Malmo guidato dallo svedese Pehrsson.

La scuola scandinava negli ultimi anni ha perso quell'applicazione che aveva reso i tecnici svedesi, a partire da Liedholm ed Eriksson, maestri della zona. I macedoni dal canto loro hanno confermato però con i loro funamboli di poter dare molto fastidio agli avversari. Quote: su snail.it troviamo il segno 1 per la vittoria del Vardar a 5,50, il segno X per il pareggio a 3,25 e il segno 2 per il successo del Malmo a 2,15. La partita di Champions League tra Vardar e Malmo non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamenti in tempo reale sul sito internet ufficiale www.uefa.com.

© Riproduzione Riservata.