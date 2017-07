Vecino all'Inter/ Calciomercato live, ecco l'offerta nerazzurra: soldi più Ranocchia

Andrea Ranocchia (Foto: Lapresse)

VECINO ALL'INTER CALCIOMERCATO LIVE, ECCO L'OFFERTA NERAZZURRA: SOLDI PIU' RANOCCHIA - Vecino all'Inter, via alla trattativa con la Fiorentina. Sono ore caldissime per i nerazzurri, che stanno per chiudere con la Lazio l'arrivo di Keita ma devono necessariamente rinforzare anche la mediana. Qui Luciano Spalletti aveva diversi desideri destinati – per il momento – a restare sogni di mezza estate. Nainggolan è a un passo dal rinnovo con la Roma, mentre per Vidal potrebbero non bastare 50 milioni di euro. E allora, appurati gli ostacoli difficilmente sormontabili, ecco che l'Inter ha messo nel mirino Matias Vecino, un obiettivo di mercato decisamente più abbordabile dei nomi citati. Anche perché la Fiorentina si trova in una situazione molto particolare, diversi giocatori hanno già lasciato Firenze e altri big potrebbero presto fare lo stesso.



Come riporta La Gazzetta dello Sport, Vecino ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Una volta messa sul piatto tale cifra, la Fiorentina non potrebbe far niente per evitare l'addio dell'uruguaiano. L'Inter ragiona però a un piano alternativo. Anziché sborsare l'intera somma, i nerazzurri starebbero pensando di intavolare una trattativa con i viola. L'intenzione di Suning sarebbe quella di mettere sul piatto 15-18 milioni, più una contropartita tecnica. Quale? Il nome più caldo resta quello di Andrea Ranocchia, che ha appena rifiutato la chiamata del Wba. Vecino-Inter, la pista si scalda.

