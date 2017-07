Vikingur-FH/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta FH-Vikingur, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA VIKINGUR-FH HAFNARFJORDUR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - Si gioca alle ore 20.00 Vikingur-FH Hafnarfjordur: sarà un derby dei ghiacci tutto da vivere tra i campioni nazionali delle Isole Far Oer ed i campioni nazionali dell'Islanda, nel match di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018. La gara sarà diretta dall'arbitro finlandese Ville Nevalainen. Si riparte dall'uno a uno dell'andata in Islanda che lascia aperto il match a ogni risultato, e che anzi garantisce alla formazione delle Far Oer di partire comunque avvantaggiata nel punteggio, grazie al pari con gol ottenuto fuori casa.

Nonostante il gol di Palsson nel match d'andata allo stadio Kaplakriki di Hafnarfjordur, gli islandesi non sono riusciti ad ottenere la vittoria, fermati sempre nella ripresa da un rigore trasformato da Lawal. Allo stadio Torsvollur di Torshavn scenderanno in campo queste probabili formazioni.

Il Vikungur giocherà con Rasmussen in porta, Hansen in posizione di terzino destro e Jacobsen in posizione di terzino sinistro, mentre Hanus Jacobsen e Gregersen saranno impiegati al centro della retroguardia. A centrocampo toccherà a Benjaminsen e Djurhus coprire le spalle ai due Vatnhamar e al romeno Anghel, mentre il nigeriano Lawal, in gol nel match d'andata in Islanda, sarà confermato nel ruolo di unica punta della squadra.

Risponderà l'Hafnarfjordur con un portiere proprio delle Far Oer, Nielsen, alle spalle di una linea difensiva a quattro composta da Olafsson, dal maliano Doumbia, da Vidarsson e da Bodvarsson, schierati dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra. Anche il centrocampo islandese sarà a quattro con Bjornsson esterno destro, lo scozzese Lennon esterno sinistro e Vidarsson e Palsson centrali sulla mediana. In avanti Finnbogason sarà affiancato da Valdimarsson.

4-2-3-1 per il Vikingur allenato da Heintze, allenatore delle Far Oer che sta facendo giocare la propria squadra in maniera moderna ed efficace anche in Europa, e non solo tra i pur modesti confini nazionali. 4-4-2 per l'islandese Gudjonsson, tecnico dell'Hafnarfjordur che si è visto messo alle strette all'andata da una formazione che ha saputo produrre una fisicità altrettanto prorompente rispetto agli islandesi.

Per i bookmaker Hafnarfjordur comunque favorito, con vittoria esterna islandese secondo Betclic quotata 1.90 contro la quota di 3.70 proposta per la vittoria interna del Vikingur, mentre il pareggio viene proposto ad una quota di 3.30.

Vikingur-FH Hafnarfjordur, martedì 18 luglio alle ore 20.00, non potrà essere seguita né in diretta tv né in diretta streaming video via internet sui canali italiani, ma ci sarà comunque la possibilità di avere informazioni utili sulla partita e sui turni preliminari di Champions League attraverso il sito ufficiale della federazione europea, uefa.com.

© Riproduzione Riservata.