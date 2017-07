Andrea Belotti, Torino - LaPresse

BELOTTI AL MILAN CALCIOMERCATO LIVE, IL GALLO VUOLE SOLO I ROSSONERI: PRONTO AD INCONTRARE CAIRO – Andrea Belotti sarà probabilmente l’ultimo grandissimo colpo di questo fantascientifico calciomercato estivo di casa Milan. Il centravanti della nazionale italiana, di proprietà del Torino, è ormai da mesi sul taccuino della dirigenza rossonera, e passano i giorni e più lo stesso giocatore si avvicina. Ormai siamo alle battute conclusive di questa vicenda, e stando a quanto sottolineato in queste ore dai colleghi della redazione di Sportmediaset, pare che Belotti sia pronto a rompere gli indugi e ad incontrare il patron Urbano Cairo. Il giovane attaccante vuole solo il Milan, è conscio di questa ghiotta opportunità che gli si sta presentando, e lo ribadirà al proprio presidente sperando nella clemenza di quest’ultimo.

Un amore reciproco quello fra il Milan e Belotti, che con grande probabilità dovrebbe sfociare in un bel matrimonio estivo. Appare davvero difficile per il Toro trattenere il proprio giocatore, soprattutto se il Milan dovesse presentarsi con un’offerta veramente convincente, di almeno 50 milioni di euro cash con l’aggiunta di un paio di contropartite tecniche gradite al tecnico Sinisa Mihajlovic, magari Gabriel Paletta, Locatelli e M’Baye Niang. La trattativa potrebbe quindi entrare nel vivo a breve, forse già durante il prossimo weekend, con il Milan che è pronto a sferrare l’attacco decisivo, viste anche le difficoltà nell’arrivare agli altri candidati per la maglia del centravanti rossonero. Alvaro Morata costa infatti 90 milioni di euro, ed inoltre non garantisce l’apporto di gol necessario, mentre Aubayemang sembra destinato a rimanere fra le fila del Borussia Dortmund o tutt’al più a trasferirsi in Cina.

