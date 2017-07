Celtic-Linfield/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Celtic-Linfield, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA CELTIC-LINFIELD: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) – Celtic-Linfield va in scena alle ore 20:45 di oggi; si tratta di una partita valida per il ritorno del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018. La gara di andata si è chiusa per 2-0 in favore del Celtic che dunque tra le mura amiche è ad un passo dalla qualificazione, ma ovviamente ci sono motivi extra-calcistici ad animare la notte del Celtic Park.

La partita d'andata, che si è giocata in Irlanda del Nord, è stata tesa come ci si aspettava: basti pensare ad esempio a quello che ha subito Griffiths, attaccante del Celtic, che in occasione di un calcio d'angolo si è visto piovere addosso di tutto, comprese delle bottiglie di wishky. Nonostante una situazione ambientale decisamente ai limiti e un match che in alcune circostanze è risultato anche violento, il Celtic ha ipotecato il passaggio del turno vincendo 2 a 0 grazie all'autogoal di Haughey al 17° e alla rete di Rogic 6 minuti dopo.

Il Linfield, formazione più titolata del proprio Paese, che è arrivata ai preliminari di Champions League grazie alla vittoria del campionato nord-irlandese, che mancava da ben 5 anni, ha quindi bisogno di un miracolo per riuscire a passare il secondo turno preliminare di questa Champions League, a cui è arrivato dopo aver battuto a fatica la squadra de La Fiorita, che ha vinto l'ultimo campionato di San Marino.

Il Celtic di Brendan Rodgers invece, che vince il campionato scozzese da sei anni di fila, ha tutto per passare il turno e sembra davvero difficile che perda con 3 reti di scarto in casa, anche se l'ex tecnico del Liverpool ha chiesto ai suoi la massima concentrazione, perchè i nord-irlandesi metteranno in campo tutto quello che hanno e il match si preannuncia comunque complesso e nervoso.

Riguardo alle formazioni che scenderanno in campo in questo match, il Celtic giocherà probabilmente con la stessa formazione che è passata in Irlanda del Nord senza troppi patemi: difficile che Rodgers si arrischi a fare del turnover, perchè il Linfield giocherà con il coltello tra i denti, motivo per cui servirà la miglior formazione possibile. Sulla formazione ospite si può dire aleggi quasi un alone di mistero, perchè ancora non è chiaro quale sarà la formazione che scenderà in campo. Le uniche certezze sono il classico 4-4-2 e la presenza di Aaron Burns, che nel match di andata non ha però inciso come ci si aspettava.

Dando uno sguardo ai pronostici è ovviamente il Celtic il grande favorito del match: basti pensare che Eurobet quota una vittoria casalinga degli scozzesi a 1,05 volte la cifra giocata, mentre un successo della compagine nord-irlandese è quotato a 28 volte la scommessa effettuata. Un pareggio, che farebbe qualificare la squadra di Rdogers, ha una quota ancora in doppia cifra, visto che sempre Eurobet lo paga 11,25 volte la cifra giocata.

Celtic-Linfield non verrà trasmessa in diretta tv o in diretta streaming video nel nostro Paese; l'unico modo per avere informazioni utili sulla partita del secondo turno preliminare di Champions League sarà attraverso il sito ufficiale della UEFA, che trovate all'indirizzo www.uefa.com.

