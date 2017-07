Classifica Tour de France 2017/ La maglia gialla a Chris Froome, ma attenzione a Aru (17^ tappa, oggi)

Chris Froome, leader della classifica generale (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (17^ TAPPA LA MURE SERRE CHEVALIER, OGGI) – A pochi giorni dalla conclusione del Tour de France 2017 con il trionfale arrivo a Parigi, la corsa oggi affronta la 17^ tappa, una delle frazioni più difficili che porteranno non pochi movimenti in tutte le classifiche di questa edizione della Grande Boucle. La frazione di oggi da Le Mure a Serre Chevalier infatti prevederà tratti molto veloci, saliscendi intensi e diversi Gran Premi della Montagna che movimenteranno non poco la corsa: come si modificheranno le graduatorie al traguardo? In attesa di conoscere il verdetto della strada andiamo a conoscere nel dettaglio le varie classifiche del Tour de France 2017. Cominciamo con il ricordare che il leader della classifica generale e che si presenterà al via di Le Mure con l’iconica maglia gialla sarà anche oggi l’alfiere della Team Sky Chris Froome. Il ciclista inglese punta ormai a giungere agli Champs Elysèes dal leader ma la sua prima posizione in classifica è seriamente minacciata dato che i distacchi con i suoi avversari si mantengono minimi.

In seconda posizione infatti troviamo ancora il nostro Fabio Aru, che con la maglia di campione d’Italia registra ancora un ritardo di appena 18 secondi dall’inglese terzo il francese Romain Bardet, che infatti ha in graduatoria un gap di 23 secondi da Froome. Nella top five non mancano anche Rigoberto Uran a 29 secondi dalla maglia gialla e Mikel Landa che invece registra un ritardo di 1’17”: chiudono la top ten Simon Yates (2’02”), Martin Daniel (2’03”),Louis Meintjes (6’00”), Damiano Caruso (6’05”) e Nairo Quintana (6’16).

Come detto sono poi attesi non pochi movimenti anche nella graduatoria riservata agli scalatori visto i Gpm di cui anche Hors Catégorie previsto nella 17^ tappa: il leader con la maglia a pois rimane ancora una volta il francese Warren Barguil in testa con 117 punti. Alle sue spalle resistono da davvero da lontano il russo Primoz Rolgic e Thomas De Gendt, entrambi fermi a quota 38 punti: dati però quelli essi in palio oggi si attendono parecchie sorprese. Non dimentichiamo poi di fare il conto anche nella graduatoria a punti e che riserva al suo leader la prestigiosa maglia verde. In testa alla classifica alla vigilia di questa frazione del Tour de france 2017 troviamo ancora Marcel Kittel con 373punti, seguito però dal vincitore della precedente tappa Michael Matthews a 344 punti e dal tedesco Andrè Greipel a quota 204 punti. Ultima ma non meno importante la classifica riserva ai giovani under 25 della Grande Boucle: davanti a tutti resiste ancora Simon Yates in maglia bianca al via, con alle sue spalle il sudafricano Louis Meintjes a 3’58 di distacco e dal francese della Ag2r La Mondiale Pierre Roger Latour a 12’30” di ritardo.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2. Fabio Aru (Ita, Astana) a 18" 3. Romain Bardet (Fra, Ag2R-La Mondiale) a 23” 4. Rigoberto Uran (Col, Cannondale) a 29” 5. Mikel Landa (Spa, Team Sky) a 1’17” 6. Simon Yates (Gbr, Orica Scott) a 2’02” 7. Daniel Martin (Irl,Quick Step Floors) a 2'03" 8. Louis Meintjes (Rsa, UAE Team Emirates) a 6'00" 9. Damiano Caruso (Ita, BMC) a 6’05” 10. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 6'16"

