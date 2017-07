Copenaghen-Zilina/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Copenaghen-Zilina, Champions League

DIRETTA COPENAGHEN-ZILINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) – Alle ore 19.30, ci sarà un appuntamento da dentro o fuori: Copenaghen-Zilina è una gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018. In realtà i campioni di Danimarca hanno già saputo far valere all'andata il pronostico che li vedeva favoriti alla vigilia del doppio confronto contro i campioni di Slovacchia.

Il rotondo tre a uno con cui i danesi si sono imposti in trasferta presso lo Štadión MŠK Žilina vale come un'ipoteca vera e propria per la qualificazione al terzo turno preliminare di Champions, questo nonostante gli slovacchi siano riusciti a portarsi in vantaggio grazie ad una rete di Spalek in chiusura di primo tempo. La situazione si è poi completamente ribaltata con la tripletta di Pavlovic per il Copenaghen negli ultimi ventidue minuti di gioco, performance figlia però del fatto che appena dopo un'ora lo Zilina si è ritrovato in inferiorità numerica a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Kacer.

La superiorità numerica ha esaltato il Copenaghen che ha messo in mostra una condizione fisica già brillante rispetto agli avversari, e per i danesi le difficoltà del primo tempo sono state completamente dimenticate, con una vittoria che ora lascia pochissimo spazio alle speranze degli slovacchi per il ritorno. Il Copenaghen d'altronde già nella scorsa stagione è stato protagonista della fase a gironi di Champions League e quest'anno sembra essersi rinforzato ulteriormente, pronto a ripresentarsi di nuovo tra le magnifiche trentadue, il che garantirebbe anche notevoli benefici a livello economico per il club.

Si giocherà al Telia Parken di Copenaghen e queste saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo. I padroni di casa danesi giocheranno con lo svedese Olsen tra i pali e il suo connazionale Johansson al centro della difesa al fianco di Boilesen, mentre il norvegese Hogli sarà schierato come terzino destro e Bengtsson come terzino sinistro. Lo sloveno Verbic avrà il compito di presidiare la fascia destra del centrocampo con Toutouh che sarà schierato sul lato mancino della zona mediana, con i due centrali che saranno invece il capitano Kvist e lo slovacco Gregus. In attacco il mattatore del match d'andata, il serbo Pavolovic, sarà affiancato dal cipriota Sotiriu.

Risponderà lo Zilina con il ceko Mandous dietro una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Vallo, Vavro, Kralik e Mazan. L'argentino Diaz a centrocampo sarà affiancato nel terzetto titolare dal capitano Skvarka e da Chvatal, mentre in attacco partiranno dal primo minuto nel tridente titolare il lituano Jankauskas, il nigeriano Otubanjo e Spalek, autore dell'unico gol degli slovacchi nella partita d'andata.

4-4-2 per il tecnico norvegese del Copenaghen, Solbakken, mentre lo slovacco Gula schiererà lo Zilina con il 4-3-3, con la compattezza della squadra dissoltasi però in inferiorità numerica. Quadro generale della partita chiarito già all'andata e bookmaker dunque sbilanciatissimi in favore del Copenaghen anche per questo match di ritorno, con vittoria danese quotata 1.30 da Unibet e pari quotato 6.25 da Bwin, mentre Betclic moltiplica per 13.00 la vincita in caso di scommessa sul successo dello Zilina in Danimarca.

Copenaghen-Zilina, mercoledì 19 luglio alle ore 19.30, non sarà trasmessa in diretta tv né sarà disponibile la diretta streaming video via internet sui canali italiani, ma sul sito uefa.com si potranno seguire gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla partita di Champions League.

