Diretta Atalanta-Brusaporto

DIRETTA ATALANTA-BRUSAPORTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Atalanta-Brusaporto si gioca oggi, mercoledì 19 luglio 2017. La gara è stata anticipata perché si sarebbe dovuta giocare domani, invece si scende in campo al centro sportivo Marinoni di Rovetta alle 16.30. Una gara che apre una stagione importante per i ragazzi di Gian Piero Gasperini pronti a giocarsi la qualificazione all'Europa League nei preliminari che si disputeranno il mese prossimo.

Durante la sessione di calciomercato la squadra di Gian Piero Gasperini è stata costretta a diverse cessioni rilevanti che hanno portato sicuramente a una piccola rivoluzione della squadra che aveva fatto l'impresa. Sono partiti due titolari importanti come Andrea Conti e Franck Kessié finiti entrambi al Milan di Vincenzo Montella. In più se n'è andato anche D'Alessandro che ha firmato col Benevento e che nonostante non fosse titolare era stato utile in diverse situazioni per la squadra bergamasca. Sicuramente il colpo in entrata è stato l'arrivo di Josip Ilicic dalla Fiorentina, ma attenzione anche a Riccardo Orsolini arrivato dall'Ascoli via Juventus.

Adesso la grande domanda è se l'Atalanta sarà in grado di ripetersi: il campionato scorso è stato strepitoso e oltre le aspettative (considerando anche il modo in cui era iniziato), ma come sempre il difficile è quello che viene dopo. Il rinnovo di Alejandro Gomez è un ottimo colpo in previsione, ma le partenze sono illustri e lasciano scoperti ruoli chiave (attenzione: anche Mattia Caldara, richiesto dalla Juventus, potrebbe lasciare) e soprattutto adesso la Dea non sarà più una sorpresa ma una splendida realtà, attesa al varco da tutti.

Gasperini dovrà essere bravo a sostituire chi se n'è andato: da questo punto di vista il tecnico piemontese è una garanzia, perchè nel corso degli anni ha sempre dato prova di saper tirare fuori il meglio dal gruppo a disposizione. Tuttavia rimane il dubbio sul doppio impegno: il Sassuolo ha lasciato intendere come portare avanti campionato ed Europa League, specie se manca l'abitudine a farlo, non sia affatto semplice e questa sarà la sfida per la nuova Atalanta.

La gara Atalanta-Brusaporto purtroppo non si potrà seguire in diretta tv e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma ci sarà la possibilità di avere informazioni utili e aggiornamenti sul profilo Twitter ufficiale dell'Atalanta, che trovate all'indirizzo @Atalanta_BC.

