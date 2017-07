Diretta Bayern Monaco Arsenal/ Info streaming video e orario tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Bayern-Arsenal, International Champions Cup (Foto LaPresse)

DIRETTA BAYERN MONACO-ARSENAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) Bayern Monaco-Arsenal si gioca mercoledì 19 luglio: alle ore 13:20 italiane (saranno le 19:20 locali) presso lo Shanghai Stadium va in scena una grande classica del calcio europea, valida per il girone cinese della International Champions Cup 2017.

Un girone che comprende anche Milan e Borussia Dortmund (i gialloneri hanno vinto 3-1 ieri) oltre a Inter e Lione; la partita non ha valenza di risultato, ma certamente è importante per il blasone di due squadre che ripartono volendo essere protagoniste in patria e in Europa, e che dunque puntano a far bene fin dall’estate. Per di più la situazione è se vogliamo simile: il Bayern Monaco ha sì vinto in Germania, dominando ancora una volta il campionato, ma in Champions League si è fermato ai quarti contro il Real Madrid e non vince la coppa dal 2013. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI BAYERN MONACO-ARSENAL LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE

L’Arsenal ha fatto anche peggio: non tanto per l’eliminazione agli ottavi (ormai un classico) ma per il fatto che per la prima volta dopo tantissimi anni i Gunners hanno mancato le prime quattro posizioni in Premier League, e di conseguenza ripartiranno dall’Europa League con l’obbligo di vincerla, perchè una società del genere ha bisogno di mettere le mani su grandi trofei anche internazionali.

Riguardo le formazioni che vedremo a Shanghai, è difficile capire come le due squadre si possano disporre sul terreno di gioco; nel Bayern Monaco Ulreich dovrebbe essere il portiere designato, in difesa possibile una linea con Rafinha e Juan Bernat sulle corsie mentre Hummels farà coppia al centro con il diciannovenne Marco Friedl. A centrocampo Renato Sanches potrebbe essere lo schermo davanti alla difesa; Tolisso potrebbe essere subito in campo a fare coppia con Thiago Alcantara alle spalle della prima punta - ballottaggio tra Lewandowski e Thomas Muller - mentre Ribéry agirà sulla corsia sinistra. A destra invece ci prepariamo all’esordio di James Rodriguez, ancora in forse come è giusto che sia.

L’Arsenal è quasi al gran completo: per questa amichevole di lusso Petr Cech potrebbe partire titolare con una difesa nella quale Kolasinac è pronto a giocare da centrale insieme a Koscielny, mentre sulle fasce potrebbero agire Nacho Monreal (a sinistra) e Maitland-Niles che può fare un passo indietro rispetto alla sua posizione naturale. Granit Xhaka in mezzo a fare coppia con Coquelin; sulla linea dei trequartisti Mesut Ozil potrebbe giocare in mezzo avendo in Iwobi (a sinistra) e Theo Walcott le frecce esterne, come prima punta c’è solo l’imbarazzo della scelta ma il ballottaggio principale sarà quello tra Giroud e Welbeck.

Le quote che la Snai ha previsto per questa partita di International Champions Cup 2017 ci dicono che il Bayern Monaco parte nettamente favorito: siamo infatti a 1,70 per la sua vittoria contro il 3,85 per il pareggio (segno X). Puntando sul segno 2, ovvero l’affermazione dell’Arsenal, si andrebbe a vincere 4,25 volte la somma messa eventualmente sul piatto; da ricordare anche la quota 2,45 per l’Under, così come la 2,55 per il NoGol che possono sicuramente essere stuzzicanti.

Bayern Monaco-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre a pagamento: appuntamento su Premium Sport o Premium Sport HD, con la possibilità di seguire la partita di Shanghai anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

