DIRETTA CAGLIARI-REAL VICENZA INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Il Cagliari torna in campo questa sera. A partire dalle ore 17:30 di oggi, spazio alla sfida fra i rossoblu di Rastelli e il Real Vicenza. Una gara che si disputerà in Val di Pejo, valle alpina del Trentino Alto Adige dove si trova attualmente la compagine sarda. La squadra rossoblu tornerà a giocare per la seconda volta dall’inizio del raduno estivo, dopo aver sfidato lo scorso 16 luglio la Rappresentativa Redival proprio della Val di Pejo, gara chiusasi ovviamente con la vittoria dei sardi con il netto risultato di otto reti a zero. Cagliari che poi volerà a Brescia, precisamente a Palozzolo sull’Oglio, per sfidare il prossimo 22 luglio la squadra delle Rondinelle. La società isolana viene da un 2016-2017 sicuramente positivo, in cui è stato raggiunto l’obiettivo salvezza, con l’aggiunta di una serie di prestazioni senza dubbio convincenti. Due motivi che hanno ovviamente spinto la dirigenza a riconfermare mister Rastelli, che avrà così il compito di guidare il Cagliari anche durante il prossimo campionato.

In questa prima metà del calciomercato 2017, sono partiti Bruno Alves e Murru, ma in compenso sono arrivati giocatori di qualità ed esperienza come il centrocampista Cigarini e il centrale di difesa ex Inter e Roma, Andreolli, nonché giovani calciatori di talento come ad esempio Miangue, quest’ultimo riscattato dai nerazzurri. Dopo una prima fase di preparazione, il Cagliari tornerà a casa, in Sardegna, a partire dal 24 luglio, e il 30 se la vedrà contro l’Olbia per un’altra amichevole. Il Real Vicenza, invece, gioca in Serie C, e scenderà in campo per la prima volta questa sera in preparazione alla prossima stagione.

La partita amichevole fra il Cagliari e il Real Vicenza, in programma questa sera in Val di Pejo a partire dalle ore 17:30, non sarà visibile in diretta tv, ne sui canali a pagamento ne tanto meno su quelli gratuiti. Nessuna emittente televisiva ha infatti deciso di acquistare i diritti tv della partita in questione e di conseguenza tutti i fan delle due squadre, nonché gli appassionati del mondo del calcio, dovranno seguire la sfida in programma con metodi alternativi. Vi raccomandiamo ad esempio di controllare con frequenza i social network di Cagliari e Real Vicenza, in particolare gli eventuali aggiornamenti su Facebook e Twitter, nonché i siti ufficiali delle due compagini.

