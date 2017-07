Diretta Fiorentina-Trento (LaPresse)

DIRETTA FIORENTINA TRENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Fiorentina-Trento è l’amichevole estiva in programma oggi mercoledì 19 luglio alle ore 17.30: terzo test estivo quindi per la compagine di Stefano Pioli impegnata ancora nella lunga preparazione al ritiro di Moena. Dopo i successi conseguiti contro a rappresentativa della Val Di Fassa e il Trentino team, la compagine viola scenderà quindi di nuovo in campo contro la formazione di Roberto Vecchiato che milita nel girone B del campionato di Serie D. La sfida si annuncia chiaramente importante anche perché per la prima volta in questa estate la Fiorentina affronterà una compagine di livello professionistico; dopo i buoni risultati raccolti nelle prime due amichevoli però oggi è atteso un altro passo in avanti della formazione di Stefano Pioli.

La stagione di mercato oltre che le confuse vicende societarie hanno in qualche modo velato il clima al ritiro di Moena e un bel successo ma soprattutto una buona prestazione potrebbe riaccendere il fuoco dei tifosi giunti in trentino a sostenere i propri beniamini. Inoltre a entusiasmare i tifosi viola vi è la concreta possibilità che il tecnico della squadra toscana possa fare fare qualche giro di campo, magari nella ripresa all’ultimo colpo di mercato viola ovvero Rafik Zekhini, esterno sinistro appena giunto dal club norvegese Odd. Classe 1998 l’esterno si è riunito al ritiro della Fiorentina a Moena solo pochi giorni fa ma è altamente probabile che Pioli voglia metterlo subito alla prova del campo. Priviamo quindi ora a indovinare quali saranno le probabili formazioni del test match amichevole, ben consci del fatto che almeno Pioli punterà ad effettuare più cambi possibile in modo tale da far mettere minuti nelle gambe a tutti i suoi giocatori. Per i toscani l’11 iniziale dovrebbe portare Sportiello in porta con il quartetto Tomovic-Astoria. Hugo e Oliveria in difesa: sul davanti dovremmo vedere Cristoforo e Vecino, nonostante le ultime voci di mercato. Nel tridente a centrocampo non mancherà i terzetto Hagi. Meli e Rebic, con Babacar unica punta offensiva. Ricordiamo infine che per l’amichevole tra Fiorentina e Trento non è stata prevista una diretta tv, ma gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta streaming video sul portare it.violachannel.tv, sito ufficiale della società salvo variazioni di programma.

© Riproduzione Riservata.