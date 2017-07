Diretta Italia Ungheria,pallanuoto maschile (LaPresse)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI BUDAPEST PALLANUOTO MASCHILE) - Italia-Ungheria è la partita di pallanuoto maschile in programma oggi mercoledì 19 luglio alle ore 20.10 e valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Dopo aver superato di slancio la Francia nel match di esordio il settebello di Sandro Campagna è chiamato questa sera a misurarsi con una avversario di tutt’altro calibro e tra i favoriti per il tabellone finale del torneo se non per la medaglia più preziosa (a cui però la Serbia ha già messo una sera ipoteca).

La formazione magiara infatti è da decenni al top della pallanuoto mondiale e porta un palmares oltre che uno stato di forma di grandissimo livello: la partita quindi si preannuncia come una vera prova del nove per gli azzurri presenti a Budapest in casa altrui con una formazione giovane e parzialmente rimaneggiata visti alcuni assenti dell’ultimo secondo per malattia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA UNGHERIA (da raiplay.it)

Nonostante i cambiamenti subiti all’ultimo la compagine che ha da poco riabbracciato anche Stefano Tempesti ha avuto un ulteriore giorno per crescere e trovare il ritmo giusto, anche se va detto che la prestazione dell’Italia nel match di esordio contro un ‘indomita Francia è stata senza dubbio superba: gli azzurri però sapranno reggere contro la potenza della nazionale di pallanuoto maschile ungherese? Ambizione e umiltà oltre che la giusta grinta di certo non mancheranno ai ragazzi di Campagna che continuano a puntare ad uscire dalla fase a gironi di primi, posizione che garantirebbe l’immediato accesso ai quarti di finale senza l’imprevisto di giocarsi il tutto per tutto ai play off. In questo senso la graduatoria del girone A ci informa che gli azzurri occupano la seconda posizione: pur avendo ottenuto un successo (2 punti) come la controparte magiara, l’Italia ha raccolto una differenza reti meno onorevole a confronto e fissata sul +9 contro il +10 realizzata dall’Ungheria nel match di esordio contro l’Australia.

Ricordiamo poi che l’incontro tra Italia e Ungheria di pallanuoto maschile sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha confermato un’ampia copertura per i Mondiali di nuoto in corso a Budapest: la sfida sarà quindi visibile a partire dalle ore 20.10 sul canale tematico Raisport al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video della partita tramite il servizio gratuito raiplay. Consigliamo infine di consultare il sito della federazione internazionale (www.fina.org) oltre che quello ufficiale della competizione (www.fina-budapest2017.com) e quello sella federnuoto (www.federnuoto.it) dove sarà possibile rimanere aggiornati sul risultato live e il tabellino dell’incontro.

