Diretta Lazio-Triestina, Simone Inzaghi - La Presse

DIRETTA LAZIO-TRIESTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Lazio-Triestina è la gara che apre la stagione della squadra di Simone Inzaghi e va in scena oggi, mercoledì 19 luglio 2017, ad Auronzo di Cadore dove i biancocelesti sono in ritiro. Sicuramente l'avversario è già di livello per il momento della stagione, squadra che si è rafforzata in questa sessione di calciomercato con l'acquisto del bomber Rachid Arma.

La Lazio di Simone Inzaghi parteciperà alla prossima Europa League ed è reduce da una stagione molto importante ma cercherà ancora di migliorare. C'è stata una sola pesante cessione in questa sessione di calciomercato con Lucas Biglia che è andato a giocare nel Milan. Al suo posto è arrivato comunque un calciatore importante come Lucas Leiva dal Liverpool. Sicuramente il brasiliano è diverso dall'argentino, ma è comunque un giocatore di grandissimo carisma e di caratura internazionale.

Una Lazio che però deve ancora risolvere alcune grane che riguardano il gruppo che prenderà parte alla prossima stagione: non è ancora detto infatti che Stefan De Vrij resti in biancoceleste visti gli assalti della Juventus che, perso Leonardo Bonucci, guarda a Formello e al difensore olandese, provando magari a chiedere nel pacchetto anche quel Milinkovic-Savic che sarà chiamato al definitivo salto di qualità. La certezza rimane Ciro Immobile: dopo la grande annata passata, l'attaccante partenopeo dovrà dimostrare di poter fare la differenza anche in Europa.

La Triestina, società storica del nostro calcio, torna ufficialmente in Lega Pro: è una delle realtà che sono state ripescate per completare gli organici, uno dei fatti che purtroppo è sempre più costante nel nostro calcio. Una società che fino a poche stagioni fa era in Serie B ed era anche andata vicina al ritorno in massima serie; per il prossimo anno l'obiettivo sarà una salvezza tranquilla, ma gli ultimi campionati di Lega Pro hanno lasciato spazio anche alle neopromosse e sicuramente i giuliani hanno l'ambizione giusta per provarci.

La gara Lazio-Triestina si potrà seguire in diretta tv su Lazio Style Channel canale del box di Sky Sport e per gli abbonati sarà possibile anche la diretta streaming video su Sky Go. Inoltre chi non potesse seguirla su Sky avrà la possibilità di vivere tutti gli aggiornamenti sulla pagina ufficiale twitter delle due società: Lazio (@OfficialSSLazio) e Triestina (@TriestinaCalcio).

© Riproduzione Riservata.