DIRETTA MONDIALI DI SCHERMA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV ORARIO E PROGRAMMA (LIPSIA,OGGI) Iniziano proprio oggi mercoledì 19 luglio i Mondiali di scherma 2017 ospitato a Lipsia in Germania: saranno quindi ben 7 giorni di competizioni che vedranno in pedana il meglio delle tre classiche discipline fioretto, spada e sciabola e dove chiaramente non mancheranno chiaramente gli atleti italiani, che senza dubbio ci regaleranno tantissime soddisfazioni. Come è noto infatti l’Italia ha costruito ormai negli ultimi decenni una ottima storia in questo tipo di sport e non sono poche quindi le medaglie attese per il tricolore. Come al solito anche per i Mondiale di Lipsia il programma ufficiale prevede 12 eventi,6 maschili e 6 femminile, ugualmente divisi tra singoli e squadre e le gare si svolgeranno tutte all’Arena Leipszig di Lipsia. Vediamo ora nel dettaglio il calendario delle gare odierne: si comincerà infatti molto presto sulle pedane tedesche, dato che per almeno questi primi giorni della competizione si svolgeranno i tornei preliminari. Si comincerà quindi fin dalle ore 8.30 con il torneo eliminatorio della Spada maschile singolo, mentre dalle ore 12.30 sono attesi in pedana i protagonisti dei preliminare per la Sciabola Maschile: dalle ore 15.30 fino a conclusione, via ai preliminari del Fioretto singolo femminile. Di queste tre competizioni il tabellone finale poi andrà in scena solo il prossimo venerdì 21 luglio.

Vediamo quindi chi saranno gli italiani attesi in pedana già oggi anche e chiaramente per le prime medaglie dovremmo attendere ancora qualche giorno: per la spada maschile i convocati azzurri saranno infatti Marco Fichera (Fiamme Oro), Enrico Garozzo (Carabinieri), Paolo Pizzo (Aeronautica), Andrea Santarelli (Fiamme Oro). Per il Fiorento femminile invece le nostre beniamine saranno : Martina Batini (Carabinieri), Arianna Errigo (Carabinieri), Camilla Mancini (Fiamme Gialle), Alice Volpi (Fiamme Oro); per la sciabola maschile poi invece gli azzurri qualificati sono Enrico Berrè (Fiamme Gialle), Luca Curatoli (Fiamme Oro), Aldo Montano (Fiamme Azzurre), Luigi Samele (Fiamme Gialle)

Ricordiamo poi che per questi giorni di torni preliminari per i Mondiali di schema 2017 a Lipsia non è stata prevista una diretta tv sulla tv nazionale e di conseguenza non verrà confermata la diretta streaming video delle gara e in programma oggi. Consigliamo pertanto di collegarsi al sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.fechten2017.de, per rimanere aggiornati sulle ultime novità live.

