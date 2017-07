Diretta/ Mondiali nuoto 2017 info streaming video e tv: programma, orario e finali (Budapest 19 luglio)

Linda Cerruti in finale nel libero ai Mondiali nuoto Budapest 2017 (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI NUOTO BUDAPEST 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV: TUFFI, PALLANUOTO E NUOTO SINCRONIZZATO. PROGRAMMA, ORARI E FINALI (OGGI 19 LUGLIO) – Altra giornata ai Mondiali nuoto Budapest 2017: siamo ancora nella prima settimana e dunque le gare riguardano sempre tuffi e nuoto sincronizzato, oltre ovviamente al torneo di pallanuoto che è già cominciato. A tale proposito, attenzione a quello che succederà alle ore 20:10 quando avremo in vasca il Settebello: dopo l’agevole vittoria contro la Francia, Sandro Campagna e i suoi ragazzi sfidano la temibilissima Ungheria, che per di più è anche padrona di casa e avrà tutto il pubblico dalla sua parte, e dunque questa sarà una partita da non perdere.

Non solo il Settebello sarà impegnato nei gironi della pallanuoto maschile: come di consueto ci saranno altre sette partite ad animare la giornata di Budapest. Il programma del giorno invece comincia alle ore 10, con i preliminari dei tuffi maschili dal trampolino 3 metri: dopo la gara nei tuffi misti, Giovanni Tocci torna in vasca per andare a caccia delle semifinali, che si disputeranno nel pomeriggio (alle ore 15:30) e insieme a lui ci sarà anche Adriano Ruslan Cristofori. Poche ovviamente le possibilità di andare a medaglia, però ci aspettiamo che i due azzurri superino il taglio del preliminare e si ripresentino al trampolino nel pomeriggio. Tocci avrà poi speranze di entrare in finale, Cristofori ci proverà ma non è detto che ce la faccia.

E’ alle ore 11 che dovremo sintonizzarci con la piscina del nuoto sincronizzato: c’è la finale del programma libero e c’è la nostra Linda Cerruti che se la vede con avversarie fortissime per la speranza di una medaglia che sarebbe la seconda nel nuoto sincronizzata, dopo lo spettacolare oro nel misto. Il preliminare si è tenuto lunedì sera: Linda ha ottenuto il sesto posto e al momento il podio dista 3.2667 punti. La distanza c’è e non va sottovalutata: soprattutto, tra la Cerruti e l’ucraina Anna Voloshyna ci sono la canadese Jacqueline Simoneau e la greca Evangelia Platanioti, pertanto non sarà affatto semplice arrivare a podio.

La Cerruti però è nell’eccellenza europea, e sa di avere le sue possibilità: se la giocherà fino in fondo. Tornando invece al programma dei tuffi, alle ore 18:30 avremo la finale femminile da 10 metri, le cui semifinali si sono disputate martedì: qui non avremo italiane al via, ma la gara si prospetta comunque interessante con la corsa alle medaglie e dunque dovremo tenere un occhio particolare.

La copertura in diretta tv dei Mondiali di nuoto Budapest 2017 sarà eccellente dato che è stata garantita sia dalla Rai sia da Eurosport: oggi l’appuntamento sarà principalmente su Rai due dove verranno trasmesse tutte le gare che porteranno all’attribuzione delle prime medaglie, con eventuali passaggi su Riasport in coincidenza con altri programmai del palinsesto.

Sulla tv europea il canale di riferimento sarà Eurosport 2, visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video sarà dunque garantita sia dal sito www.raiplay.it gratuitamente per tutti, sia dai servizi Eurosport Player, Sky Go e Premium Play per i rispettivi abbonati. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

