Diretta/ Roma-Psg, Info streaming video e orario tv, probabili formazioni, quote e risultato live

Roma-Psg si gioca alle ore 2 della mattina italiana di giovedì 20 luglio; saranno le 20 al Comerica Park di Detroit, sede della prima partita per il girone statunitense della International Champions Cup 2017. Nel torneo estivo itinerante, questo è il raggruppamento che prevede più squadre; la Roma apre la sua campagna americana contro una formazione che va a caccia di riscatto immediato dopo una stagione che possiamo considerare negativa.

L’addio di Zlatan Ibrahimovic è coinciso con la Ligue 1 persa a favore del Monaco dopo quattro anni di dominio; ancora peggio è andata in Champions League, dove il 4-0 del Parco dei Principi non è bastato per eliminare un Barcellona che ha attuato una rimonta stratosferica. Le voci sull’esonero di Unai Emery non hanno trovato conferma nei fatti: l’allenatore spagnolo è rimasto a Parigi, ma la sua seconda stagione dovrà essere ben diversa.

La Roma invece riparte dal post-Totti: per la prima volta senza il suo capitano dopo oltre 20 anni, i giallorossi hanno in Eusebio Di Francesco il loro nuovo allenatore ma hanno già registrato gli addii di Mohamed Salah e Antonio Rudiger. Fino a questo momento Monchi ha lavorato bene e la squadra appare rinnovata e potenziata; da valutare però l’impatto della nuova guida tecnica, che per la prima volta si cimenta con una grande piazza (che ha il vantaggio di conoscere per i suoi importanti trascorsi da calciatore).

Come sempre succede, in partite come questa a contare non sarà il risultato (non come obiettivo principale) ma i progressi che la squadra riuscirà a mettere in campo, perchè giocare contro un’avversaria di primo livello europeo stimola a dare il massimo ed è un test piuttosto attendibile.

A tale proposito, come giocherà la Roma contro il Psg? Di Francesco presenta ovviamente un 4-3-3 con Alisson tra i pali, Bruno Peres e Emerson Palmieri a presidiare le corsie mentre in mezzo dovrebbero andare Fazio e Manolas, in attesa di capire se il greco lascerà (lo vuole la Juventus). Il centrocampo dovrebbe già essere quello titolare: Gonalons è favorito su De Rossi, Nainggolan e Strootman lo supporteranno sulle mezzali con il belga riportato al suo ruolo naturale, mentre nel tridente offensivo Perotti ed El Shaarawy hanno un posto prenotato sugli esterni, in mezzo ovviamente Edin Dzeko che si dividerà il compito con Tumminello (aspettando Defrel).

Sarà 4-3-3 anche per il Psg, privo di elementi importanti; davanti a Trapp Thiago Silva si gioca il posto con Kimpembe per affiancare Marquinhos, sulle fasce Aréola e Kurzawa sono i grandi favoriti. Centrocampo con Thiago Motta nelle vesti di regista arretrato, al suo fianco possibile l’inserimento di Rabiot e Pastore con il giovane Callegari e Matuidi (che potrebbe partire) di riserva, nel reparto offensivo invece possibile maglia da titolare per Bahebeck (rientrato dal prestito al Pescara), ai suoi lati i favoriti sono Lucas Moura e Gonçalo Guedes che può agire anche a sinistra, attenzione a Jesé Rodriguez che può fare il laterale come la riserva della prima punta.

La Snai ha previsto le quote per Roma-Psg di International Champions Cup 2017: per la vittoria dei giallorossi (segno 1) siamo a 3,55 mentre il Paris Saint Germain parte favorito con una quota sul segno 2 di 1,87. Per quanto riguarda il pareggio (segno X), vi farebbe guadagnare 3,70 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Roma-Psg sarà trasmessa in diretta tv su Premium Sport e Premium Sport HD: tutti gli abbonati al digitale terrestre a pagamento potranno dunque assistere alla partita di Detroit, attivando in assenza di un televisore l’applicazione Premium Play per la diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

