Spal - LaPresse

DIRETTA SPAL-CAMPODARSEGO INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Alle ore 17:30 di questa sera si terrà la sfida Spal-Campodarsego, amichevole estiva. Il match si giocherà in quel del Polisportivo Comunale Maurizio Siega, a Tarvisio (provincia di Udine), dove la compagine ferrarese si trova attualmente per il raduno estivo. Dopo 49 anni i biancoazzurri tornano finalmente in Serie A, e stanno cercando di prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Di fronte, come dicevamo, ci sarà la squadra padovana del Campodarsego, compagine che non gioca fra i professionisti, ma che milita comunque in Serie D.

I veneti si sono ritrovati in ritiro soltanto nella giornata di lunedì scorso, e di conseguenza saranno davvero all’inizio per quanto riguarda condizioni fisiche e atletiche. Sarà comunque una partita da vivere per tutti gli appassionati, ed in particolare per i tifosi delle due squadre che scenderanno in campo.

La Spal è alla sua seconda amichevole di questa estate. Durante lo scorso impegno, la sfida del sedici luglio, la squadra di mister Simplici ha battuto senza alcun problema il Tamai, con il risultato netto di quattro reti a zero in proprio favore. La squadra emiliana ha giocato un calcio discreto, ovviamente condizionato dalle condizioni fisiche non ancora eccelse dei giocatori, ma alla fine ha portato a casa il risultato, pur senza poter disporre di giocatori importanti come Mattiello e Viviani, entrambi non ancora pronti. In rete, fra gli altri, bomber Floccari, il vero idolo dei tifosi ferraresi.

Campodarsego che invece non è ancora sceso in campo in vista della prossima stagione, anche perché, come dicevamo prima, ha iniziato il raduno soltanto il 17 luglio scorso. La squadra veneta della provincia di Padova, ha vinto il proprio girone della Serie D nella stagione 2015-2016, non effettuando però l’iscrizione alla Lega Pro per questioni economiche. La scorsa stagione, invece, terzo posto al termine del campionato, ed eliminazione in semifinale ai playoff.

La partita fra la Spal e il Campodarsego, di scena questa sera alle ore 17:30 in quel di Tarvisio, non sarà visibile in diretta tv, ne’ in chiaro ne’ tantomeno a pagamento, e nemeno in streaming Nessuna emittente ha infatti deciso di acquistare i diritti per il match in questione e di conseguenza gli appassionati di calcio, nonché i tifosi delle due formazioni, dovranno arrangiarsi con mezzi alternativi. Vi consigliamo ad esempio di consultare il sito web delle due squadre, nonché i vari social network delle suddette, in particolare Facebook e Twitter.

