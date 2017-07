Udinese Calcio - LaPresse

DIRETTA UDINESE-AL AHLI JEDDAH INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Di nuovo in campo l’Udinese di Gigi Del Neri. Alle ore 18:00 di questa sera, in quel di Gmund in Karten, in Austria, la compagine friulana affronterà la squadra araba dell’Al Ahli Jeddah. Una gara ovviamente amichevole che si giocherà nelle zone dove i bianconeri si trovano attualmente in ritiro. La spedizione “al fresco “è iniziata precisamente lo scorso 16 luglio, domenica, e terminerà il 30 del corrente mese. Oggi l’impegno contro gli arabi che segue quello di sabato scorso contro la Rappresentativa FVG. Una gara che è terminata con il risultato di 5 a 1 in favore della squadra allenata da mister Del Neri, come del resto era ampiamente prevedibile. Il primo gol stagionale è stato siglato da Angella, a cui si è aggiunta la doppietta del bomber Thereau, la retedi Wague e l’autorete di Clarini. Per gli avversari, gol della bandiera firmato Lombardi.

Udinese che fino ad oggi ha acquistato un solo giocatore importante, che Del Neri dovrebbe inserire dal primo minuto, leggasi il bomber Lasagna (operazione già chiusa a gennaio). Quest’ultimo dovrebbe stazionare in mezzo all’attacco, in un classico 4-3-3 con Thereau e De Paul sui due esterni.

A centrocampo, invece, spazio ad Hallfredsson in cabina di regia, con Fofana nel ruolo di interno di destra e Jankto a sinistra. Infine la difesa, che dovrebbe essere schierata a quattro con Danilo e Felipe due centrali, mentre Widmer e Samir sulle due corsie. In porta ci sarà ovviamente il talentuoso Scuffet. Udinese che scenderà nuovamente in campo il prossimo 23 luglio, nella sfida di Landskron contro i turchi del Kayserispor, mentre il 26 luglio sfiderà l’Huddersfield Town ad Huddersfield, in Inghilterra. Infine, a chiusura di questo breve ma intenso ciclo di amichevoli di stampo internazionale, il match contro i tedeschi dell’Hannover 96 il prossimo 30 luglio, a Sankt Veit, in Austria.

La sfida fra l’Udinese e l’Al Ahli Jeddah, in programma questa sera alle ore 18:00 in Austria, non sarà visibile in diretta tv. Nessun’emittente gratuita ne tanto meno a pagamento, ha deciso infatti di assicurarsi i diritti per la sfida amichevole in questione. L’evento sarà però visibile in streaming, comodamente dal vostro personal computer, smartphone o tablet. Vi basterà infatti collegarvi al sito ufficiale dell’Udinese, leggasi www.udinese.it, e sintonizzarvi su Udinese Tv, nel riquadro in basso a destra della home page. Eventualmente, aggiornamenti saranno fruibili anche attraverso i social network delle due società, in particolare Facebook e Twitter.

