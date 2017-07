Dudelange Apoel/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Dudelange Apoel, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA DUDELANGE APOEL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - Alle ore 18.00 Dudelange-Apoel sarà la sfida che aprirà il fitto mercoledì di Champions League 2017-2018 con le gare di ritorno del secondo turno preliminare. Si affronteranno due formazioni chiamate a giocarsi una chance importante per cominciare ad entrare nella fase che conta maggiormente della massima competizione europea. Nella gara di andata i campioni del Lussemburgo hanno giocato una partita agonisticamente di valore, che ha confermato la crescita del calcio locale.

L'Apoel Nicosia, che resta l'unica squadra cipriota capace di spingersi fino ai quarti di finale di Champions League, ha fatto però valere la maggiore esperienza internazionale sfruttando il fattore campo e portando a casa un prezioso uno a zero grazie a una rete siglata da Bertoglio. Al Dudelange è mancato probabilmente un uomo capace di sbloccare il risultato in zona d'attacco, ma la partita è ancora aperta a ogni possibile risultato, e la formazione lussemburghese può tener presente l'impresa compiuta nel primo turno preliminare di Europa League dai connazionali del Progres, che hanno ribaltato la situazione contro i Rangers Glasgow.

L'Apoel Nicosia era arrivato comunque in ottima forma all'appuntamento di Champions League, vincendo i tre precedenti test amichevoli contro Spartaks, Panionios e Doxa, e cercherà di chiudere subito la pratica qualificazione al terzo turno preliminare trovando un gol in trasferta che sarebbe oro per i ciprioti, visto il risultato dell'andata. L'Apoel già in passato ha saputo iniziare i preliminari a fari spenti per poi approdare alla fase a gironi di Champions.

Allo Stade Jos Nosbaum di Dudelange si troveranno di fronte queste probabili formazioni: i padroni di casa affronteranno la sfida con il capitano lussemburghese Joubert tra i pali, Malget in posizione di terzino destro e il francese Lauriente in posizione di terzino sinistro, mentre l'altro transalpino Prempeh e Schnell giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo ancora un francese, Garos, e il portoghese Stelvio copriranno la zona centrale, mentre il bosniaco Ibrahimovic (solo omonimo del grande Zlatan) sulla fascia destra e l'altro portoghese Cabral Barbosa sulla fascia sinistra saranno i due esterni laterali. Il tedesco Stolz farà coppia con Turpel in attacco.

L'Apoel Nicosia risponderà con l'olandese Waterman alle spalle di una linea difensiva a quattro composta dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra dal bulgaro Milanov, da Merkis, da Artymatas e dallo spagnolo Lago. Il capitano portoghese della squadra, Morais, coprirà le spalle assieme al brasiliano Vinicius ai tre centrocampisti offensivi, l'australiano Oar, l'altro olandese Ebecilio e l'argentino Bertoglio (match winner all'andata) col belga De Camargo confermato come unica punta.

Nonostante il fattore campo favorevole ai lussemburghesi, i bookmaker puntano forte sull'Apoel per la vittoria nel match di ritorno ed il conseguente passaggio del turno, con la vittoria cipriota in trasferta quotata 1.85 da Unibet e Bwin che offre a 3.60 la quota dell'eventuale pareggio e a 4.75 la quota per il successo interno.

Per Dudelange-Apoel, mercoledì 19 luglio alle ore 18.00 i canali italiani non trasmetteranno diretta tv né sarà disponibile la diretta streaming video via internet nel nostro paese, ma sul sito uefa.com si potranno avere informazioni utili sulla partita e sui turni preliminari della Champions League.

